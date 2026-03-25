ニセ“黒毛和牛”や産地偽装…畜産会社社長が役所訪れ謝罪も「牛肉欲しい人増えた」　ふるさと納税寄付額7億円超分か　鹿児島

鹿児島・鹿屋市役所で目撃されたのは、畜産会社の社長。

ふるさと納税の返礼品に産地や種類を偽装した牛肉を使用した問題で謝罪に訪れました。

ポケットに手を入れ、帽子とマスク姿で現れた水迫畜産の水迫政治社長。

エレベーターでは表情を隠すかのように、カメラに背を向けます。

ホルスタイン種などを「黒毛和牛」と表示したほか、県外産の牛肉を「鹿児島県産」と偽り、返礼品などに使用していた水迫畜産。

24日時点で8つの自治体の返礼品に産地偽装の商品を使用していたことが分かっていて、寄付額の総額は7億円を超える可能性があります。

謝罪を終え、「会見を開く予定は？」と問われた水迫社長は「いつかはします。いつとは言えないけど。今皆さんに『迷惑かけた』『ごめんなさい』と謝罪をしているところですから」と話し、「寄付者に一言」「消費者へはどういった気持ちか」との質問には答えませんでした。

そして25日、水迫社長は記者団の取材に応じ、「ふるさと納税の牛肉は私のところで肥育して、非常に素晴らしい牛肉を県民の人たちに安く提供しようという気持ちからきて。そしたらいろんなところから反響が大きくて、どんどんふるさと納税で牛肉を欲しいという方が増えたと思いますよ。そういうことです」と述べました。

水迫社長は今後、他の自治体にも謝罪に回り、会見を含め説明する方針です。