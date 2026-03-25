TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』が7月より放送されることが決定し、あわせてキービジュアルが公開された。

参考：長縄まりあの“かわいい”の作り方 『小林さんちのメイドラゴン』カンナと歩んできた軌跡

『月刊コミックフラッパー』にて連載中の江島絵理による同名漫画をアニメ化する本作。

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾（長谷川育美）は、校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒（市ノ瀬加那）に憧れていた。しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き……。学内でゲームをすることは厳禁。それでもw人は、今、戦いたい。お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる。

公開されたキービジュアルには、メインキャラクターの深月綾と夜絵美緒が向かい合う姿のほか、犬井夕、一ノ瀬珠樹、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙をはじめとする新キャラクターの姿が描かれている。

また追加キャストとして、藤宮亜里沙役に長縄まりあが決定。あわせて藤宮亜里沙のキャラクタービジュアルも公開された。

さらに、長縄のサイン入りキービジュアルビッグポストカードプレゼントキャンペーンの実施も決定。アニメ公式X（旧Twitter）をフォロー＆該当の投稿をリポストしたユーザーのうち2名がプレゼント対象となる。応募期間は3月25日から4月1日23時59分まで。

3月28日・29日に開催される「AnimeJapan 2026」KADOKAWAブースでは、今回発表されたキービジュアルを使用したビッグポストカードが配布される。

長縄まりあ（藤宮亜里沙役） コメント

ゲームをしていると誰しも感じたことがある悔しさやカッとなってしまう気持ち、それを私は美しいと思っています。その美しい気持ちを亜里紗と共に爆発させることができるなんてとっても嬉しく感じています。ぜひ、心と心で殴り合う崇高なる決闘の中で、皆さんが何かを得ていただけたら嬉しいです！ 楽しんでください！（文＝リアルサウンド編集部）