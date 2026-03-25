【義母サブスク？合鍵にキレた俺】家にいるなら…？孫たちを連れて娘の自宅へ＜第5話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第5話 あれ？ケンタさん今日仕事休み？【母の気持ち】
【編集部コメント】
ん……？ あれ……？ 今日って……ケンタさんの仕事が休みってことを、リカさんもお母さんも知らされていなかったようですね。しかも「ママには言うな」って……子どもにそんな嘘をつかせて、コメントに迷ってしまいます……。けれどケンタさんがいてくれるなら、自宅に行っても勝手に合鍵を使わずに済みそうだし、ゲームのことは何ひとつ分からないお母さんからすれば、いろいろ聞けるのもありがたい……そう思って、リカさんの自宅に向かうことにしたのです。……まぁ、本当にありがたいのは仕事が休みなのであれば子どもの面倒を見てくれることですがね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 あれ？ケンタさん今日仕事休み？【母の気持ち】
【編集部コメント】
ん……？ あれ……？ 今日って……ケンタさんの仕事が休みってことを、リカさんもお母さんも知らされていなかったようですね。しかも「ママには言うな」って……子どもにそんな嘘をつかせて、コメントに迷ってしまいます……。けれどケンタさんがいてくれるなら、自宅に行っても勝手に合鍵を使わずに済みそうだし、ゲームのことは何ひとつ分からないお母さんからすれば、いろいろ聞けるのもありがたい……そう思って、リカさんの自宅に向かうことにしたのです。……まぁ、本当にありがたいのは仕事が休みなのであれば子どもの面倒を見てくれることですがね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙