『ちいかわ』×「不二家」が初コラボ！ “むちゃうまプリン”をイメージした「カントリーマアム」など展開
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「不二家」が初コラボレーションした商品が、4月1日（水）から、全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで発売される。
【写真】個包装までかわいい！ 『ちいかわ』×「不二家」コラボ商品一覧
■『ちいかわ』に登場するスイーツがお菓子に
今回発売されるのは、物語に登場する“むちゃうまプリン”や“ホットケーキ”などファンにはおなじみのスイーツをイメージした菓子商品や、『ちいかわ』のコラボパッケージを使用した「不二家」の定番洋菓子。
「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」は、定番のバニラ味と作内に登場する“むちゃうまプリン”風に仕上げたプリン味の2種類のカントリーマアムを、キャラクターがデザインされた全14種の個包装にして詰め合わせた、「不二家」と『ちいかわ』どちらのファンもうれしい商品となっている。
また、“ホットケーキのはじっこのサクッとしたところ”の味わいをホームパイで楽しめる「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」では、1000分の1の確率で、ちいかわの焼き印が入ったホットケーキ味に出会えるとか。
加えて、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをあしらったコラボパッケージの「ペコパフ」が店頭に並ぶほか、「セブンイレブン」限定で、キャンディ型のステッカーが全6種の中からランダムで1枚封入される「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」が販売される予定だ。
【写真】個包装までかわいい！ 『ちいかわ』×「不二家」コラボ商品一覧
■『ちいかわ』に登場するスイーツがお菓子に
今回発売されるのは、物語に登場する“むちゃうまプリン”や“ホットケーキ”などファンにはおなじみのスイーツをイメージした菓子商品や、『ちいかわ』のコラボパッケージを使用した「不二家」の定番洋菓子。
また、“ホットケーキのはじっこのサクッとしたところ”の味わいをホームパイで楽しめる「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」では、1000分の1の確率で、ちいかわの焼き印が入ったホットケーキ味に出会えるとか。
加えて、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをあしらったコラボパッケージの「ペコパフ」が店頭に並ぶほか、「セブンイレブン」限定で、キャンディ型のステッカーが全6種の中からランダムで1枚封入される「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」が販売される予定だ。