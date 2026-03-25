親戚は大相撲の小錦八十吉さん、さらにはNFL殿堂入りのジュニア・セアウさん。



レバンガ北海道の新戦力、マックス・ヒサタケ選手が週末のホームデビュー戦に向けて、報道陣に公開された練習で順調な調整ぶりを見せました。



ヒサタケ選手は、これまでインサイドを支えていたジョン・ハーラー選手がケガ人リストに入ったことを受けて、今月17日にB2青森ワッツからレバンガに加入。

B2では今シーズン平均14.6得点・10.9リバウンドを記録した、身体能力自慢の外国籍選手です。





週末レバンガはホーム北海きたえーるで、昨シーズン王者の宇都宮ブレックスとの2連戦を迎えます。ヒサタケ選手は「素晴らしい相手に敬意を払いながらもエナジーをもってプレーしたい。レバンガからはスピードやクイックネスといった身体能力を備えた選手が必要だと言われた。自分の良さをチームにフィットさせたい。」と意気込みを語りました。

マックス・ヒサタケ選手と親戚のアスリート



【大相撲】小錦八十吉さん

1980年代から90年代にかけて大相撲で活躍し、3回の幕内優勝を果たしたハワイ出身の超重量級力士。

ヒサタケ選手とは親戚関係で、SR渋谷在籍には一緒に両国に相撲観戦に出かけたことも。



【アメリカンフットボール】ジュニア・セアウさん

アメリカンフットボールの世界最高峰・NFLで12回のプロボウル（オールスターゲーム）に選出されたスター選手。

ヒサタケ選手の叔父にあたり、セアウさんの影響でヒサタケ選手は高校時代までフットボール選手としても活躍した。



桜井良太GM コメント

「このたび、マックス・ヒサタケ選手が加入することとなりました。

ハーラー選手の負傷を受け、CS進出を実現する上で、外国籍選手の補強は不可欠と判断しました。

シーズン終盤、ここまでチームを攻守の核として牽引した選手を送り出してくださった青森ワッツの皆さまには感謝しかありません。



ヒサタケ選手は走力と身体能力に優れ、チームの強みであるトランジションでも先頭に立ってくれると思いますし、会場を沸かせるダンクでチームに勢いをもたらせてくれるはずです。

今シーズンここまで得点とリバウンドで平均二桁を記録していますが、B1の舞台でも攻守両面でチームに貢献してくれることを期待しています。



簡単ではないことは理解していますが、今シーズン、何としてもこのチームでCS進出を成し遂げたいと思っています。

どうか、引き続き全緑応援のほどよろしくお願い申し上げます。」





マックス・ヒサタケ / Max Hisatake

【背番号】 29

【ポジション】 PF

【身長/体重】 203cm / 105kg

【生年月日】 1998年4月10日

【リーグ登録国籍】 アメリカ合衆国

【出身地】 アメリカ合衆国

【出身校】 イリノイ工科大学



経歴

2021-2022.3 ：サンロッカーズ渋谷

2022.3-2022.6 ：三遠ネオフェニックス

2022-2023.9 ：青森ワッツ

2023.9-2023.11：茨城ロボッツ

2024.1-2024.6 ：神戸ストークス

2024-2026.3 ：青森ワッツ

2026.3- ：レバンガ北海道