俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが3月24日、公式インスタグラムを更新。綾瀬さんの41歳の誕生日を祝う投稿が公開されました。

【写真を見る】【 綾瀬はるか 】 41歳の誕生日を報告「今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」





マネージャーによる投稿では「HAPPY BIRTHDAY」という祝福のメッセージとともに、「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」との言葉を添えて、誕生日を祝う貴重なオフショットが複数枚公開されました。









公開された写真のうち、ポラロイド風の仕上がりの1枚では、グレーのセーターに黒いファー風のスカートを合わせた綾瀬さんが、穏やかな笑顔を見せています。









また、白いスタジオを背景に赤いファーコートをまとい床に座るショットや、黒のオフショルダーロングドレスに白い靴を合わせたスタイリッシュなカットなど、バラエティに富んだビジュアルが並びました。







翌日には綾瀬さん本人もファンへのメッセージを直接綴りました。水色の布をまとった柔らかな雰囲気の写真とともに、「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます♡ 今年は多くの作品が控えていますので みなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです。」と投稿。









さらにお祝いの場面として、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた写真入りデコレーションケーキを前に微笑む様子も公開されました。ケーキには青・黄を基調とした花や風船の飾りが添えられ、華やかなムードの中での祝福の様子が伝わってきます。









この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「本当にたくさん楽しみ待ってますね」「今年は活躍するお姿をたくさん観られるのでずっとうきうきです」「はるかちゃんの優しい笑顔に癒やされます」「2026年の楽しみがたくさんあって幸せです」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】