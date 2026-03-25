芳根京子、海外で“レッドカーペットの色”に衝撃「何が起きるか分からない」
俳優の芳根京子が25日、都内で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに登場した。最近衝撃だったことを明かした。
【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら
本作の反響について芳根は「声をかけていただくことも多くて、知り合いがお子さんと一緒に見てくれたんですけど、『楽しすぎた！』と連絡をいただいたんです。『おもしろかった』とか、『感動した』とかもすごくうれしいんですけど、『楽しかった！』っていうのが、ディズニー＆ピクサー作品に参加させてもらっている！と思えてうれしかったです！」と笑顔を浮かべた。
また、予想外の展開が待ち受ける本作にちなみ、最近体験した衝撃展開を聞かれた芳根。「この作品でロサンゼルスのワールドプレミアに行かせていただいたんですけど、レッドカーペットを歩かせていただけると聞いていて。衣装も用意していったんですけど、前日の夜にディズニーの方から『レッドカーペットなんですけど、レッドじゃない可能性があります』と伺って」と話す。
前日の夜だったので、そのまま現地に色を見に行ったそうだが、「なんと緑！芝生カーペットみたいな。みんなで『Green! WoW!』って（笑）。海外のワールドプレミアは初めて参加させていただいたので、何が起きるか分からないなって。柔軟にいかなければいけないなと思いました」と勉強になったと語った。
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という新たな「もしもの世界」を描く、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランド。動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーでビーバーの姿になり、動物たちの世界へ潜入。人間による高速道路建設で森が失われる危機を前に、種族を超えた大騒動を巻き起こしていく。
イベントには、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、小手伸也、3時のヒロインが登壇した。
【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら
本作の反響について芳根は「声をかけていただくことも多くて、知り合いがお子さんと一緒に見てくれたんですけど、『楽しすぎた！』と連絡をいただいたんです。『おもしろかった』とか、『感動した』とかもすごくうれしいんですけど、『楽しかった！』っていうのが、ディズニー＆ピクサー作品に参加させてもらっている！と思えてうれしかったです！」と笑顔を浮かべた。
前日の夜だったので、そのまま現地に色を見に行ったそうだが、「なんと緑！芝生カーペットみたいな。みんなで『Green! WoW!』って（笑）。海外のワールドプレミアは初めて参加させていただいたので、何が起きるか分からないなって。柔軟にいかなければいけないなと思いました」と勉強になったと語った。
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という新たな「もしもの世界」を描く、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランド。動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーでビーバーの姿になり、動物たちの世界へ潜入。人間による高速道路建設で森が失われる危機を前に、種族を超えた大騒動を巻き起こしていく。
イベントには、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、小手伸也、3時のヒロインが登壇した。