【C-pla限定】カフェカラーの猫が可愛いカプセルトイ「ねこぉ〜ひぃ〜」登場に、「想像以上に可愛い」「コンプすることを誓います!」と話題
カプセルトイ専門店「＃C-pla」から、猫とコーヒーが融合したフィギュアが登場。にゃんともユニークで可愛い見た目に、多くの反響が寄せられています。
【告知】カプセルフィギュア「ねこぉひ〜 cafe(全6種)」が2026年3月30日(月曜日)頃より順次発売予定です!※こちらはカプセルトイ専門店「シープラ」さん限定の新色版となっております!🐱☕️
(@KSUWABEより引用)
こちらが、シープラ限定カプセルトイ「ねこぉひ〜 café」です。カフェ系ドリンクカラーの猫ちゃんが、カップからヌーーーっと出てくる姿、めちゃくちゃ可愛くないですか!? おちゃめな表情とユニークな発想が相まって、最高にかわいいですね。
本体サイズは約35mm〜60mm。「くり〜む(キャラメルラテ)」「にゅるん(カプチーノ)」「ぐりぐり(ドッピオ)」「にょ〜ん(カフェラテ)」「じぃ〜(カフェオレ)」「ざばっ!(ココア)」の全6種がラインアップされています。
SNSで紹介されると、「うえええええ!!!?! まじかよぉ!!」「想像以上に可愛いです」「みんな可愛いけどぐりぐり特に可愛い」「コンプすることを誓います!」と話題に。どれが出ても当たりなのが嬉しいですね。
コーヒー好きの筆者としては、コンプしてデスクに飾りたい! 発売日は3月30日からとなっています。見つけたら迷わず回しちゃいましょう!
(C)KSUWABE
【告知】カプセルフィギュア「ねこぉひ〜 cafe（全6種）」が2026年3月30日（月曜日）頃より順次発売予定です！※こちらはカプセルトイ専門店「シープラ」さん限定の新色版となっております！🐱☕️ #ねこぉひー pic.twitter.com/xdqBjrhA6x- ケースワベ (@KSUWABE) March 20, 2026
【告知】カプセルフィギュア「ねこぉひ〜 cafe(全6種)」が2026年3月30日(月曜日)頃より順次発売予定です!※こちらはカプセルトイ専門店「シープラ」さん限定の新色版となっております!🐱☕️
こちらが、シープラ限定カプセルトイ「ねこぉひ〜 café」です。カフェ系ドリンクカラーの猫ちゃんが、カップからヌーーーっと出てくる姿、めちゃくちゃ可愛くないですか!? おちゃめな表情とユニークな発想が相まって、最高にかわいいですね。
本体サイズは約35mm〜60mm。「くり〜む(キャラメルラテ)」「にゅるん(カプチーノ)」「ぐりぐり(ドッピオ)」「にょ〜ん(カフェラテ)」「じぃ〜(カフェオレ)」「ざばっ!(ココア)」の全6種がラインアップされています。
SNSで紹介されると、「うえええええ!!!?! まじかよぉ!!」「想像以上に可愛いです」「みんな可愛いけどぐりぐり特に可愛い」「コンプすることを誓います!」と話題に。どれが出ても当たりなのが嬉しいですね。
コーヒー好きの筆者としては、コンプしてデスクに飾りたい! 発売日は3月30日からとなっています。見つけたら迷わず回しちゃいましょう!
(C)KSUWABE
【告知】カプセルフィギュア「ねこぉひ〜 cafe（全6種）」が2026年3月30日（月曜日）頃より順次発売予定です！※こちらはカプセルトイ専門店「シープラ」さん限定の新色版となっております！🐱☕️ #ねこぉひー pic.twitter.com/xdqBjrhA6x- ケースワベ (@KSUWABE) March 20, 2026