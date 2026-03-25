【C-pla限定】カフェカラーの猫が可愛いカプセルトイ「ねこぉ〜ひぃ〜」登場に、「想像以上に可愛い」「コンプすることを誓います!」と話題

【C-pla限定】カフェカラーの猫が可愛いカプセルトイ「ねこぉ〜ひぃ〜」登場に、「想像以上に可愛い」「コンプすることを誓います!」と話題