れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表は２５日の参院予算委員会に出席。質問の中で防衛装備品について「人殺しの武器」と述べた。

奥田氏は委員会で「総理、先進国で最も経済衰退しているのがこの日本です。減税政策が本当に生ぬるく、しょぼいです」と訴えたあと、防衛力強化のための増税に関して批判した。

「人殺しの武器を作ったり買ったりするために、これから１０年先まで防衛特別所得税は即決。また増税を決めたんじゃないですか、なぜ増政策はスピーディーに決まるんですか」と主張した。

これに高市早苗首相が奥田氏の質問に答えたあと、小泉進次郎防衛相は「先ほど、防衛の関係で狄融Δ鍬瓩箸いΩ斥佞ありましたが、その言葉は看過できません」と強い口調で反論し、スーツのボタンを締めた。

「日本を守っている自衛隊、そして防衛力を整えることは、地域の平和と安全を守るためにやっております。そういったことに対して、ただいまの発言は防衛大臣として看過するわけにはいきません」と毅然と言い放つと与党席から「そうだ」と同調の声が上がった。

奥田氏は質問の最後に米国とイスラエルによるイランに対する軍事攻撃を始めた直後、小学校にミサイルが撃ち込まれて約１７０人の生徒が犠牲になったことに触れた。

「武器を作って売ることは、たくさんの国の子どもたちの命を奪うことになります。武器を作って売るということは本当に恐ろしいことなんです。このことを訴えたかった」と語った。

藤川政人委員長は「不適切な言辞があるとのご指摘が（与野党の理事から）あった。委員長と致しましては後刻、理事会で速記録を調査の上、適切な処置をとることといたいします」と、奥田氏に１０分間の質疑時間のなかで３回言い渡した。

奥田氏は２月２６日に行われた参議院本会議でも「国は大量に人殺しをする武器を作って金もうけをする」などと述べていた。