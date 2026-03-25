ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊８７ｂｐ やや縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊８７ｂｐ やや縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%）
ドイツ 2.966
フランス 3.669（+70）
イタリア 3.84（+87）
スペイン 3.476（+51）
オランダ 3.11（+14）
ギリシャ 3.81（+84）
ポルトガル 3.425（+46）
ベルギー 3.56（+59）
オーストリア 3.294（+33）
アイルランド 3.233（+27）
フィンランド 3.277（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%）
ドイツ 2.966
フランス 3.669（+70）
イタリア 3.84（+87）
スペイン 3.476（+51）
オランダ 3.11（+14）
ギリシャ 3.81（+84）
ポルトガル 3.425（+46）
ベルギー 3.56（+59）
オーストリア 3.294（+33）
アイルランド 3.233（+27）
フィンランド 3.277（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）