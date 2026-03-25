ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７０、伊８７ｂｐ　やや縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%）
ドイツ　　　　2.966
フランス　　　3.669（+70）
イタリア　　　3.84（+87）
スペイン　　　3.476（+51）
オランダ　　　3.11（+14）
ギリシャ　　　3.81（+84）
ポルトガル　　　3.425（+46）
ベルギー　　　3.56（+59）
オーストリア　3.294（+33）
アイルランド　3.233（+27）
フィンランド　3.277（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）