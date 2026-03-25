(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

累計興行収入10億円を突破し、劇場公開中の「超かぐや姫!」。3月27日からは入場者特典第3弾として「ちびかぐやがいっぱいシール」の配布が決定。加えて、新たな劇場施策として、本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける”ウェルカムアナウンス”の上映が決定。1週目はかぐやがアナウンスを担当する。

3月20日から22日の週末3日間で動員数675,813人、興行収入1,342,650,000円を記録して週末動員ランキング10位にランクイン(興行通信社調べ)。春休みの話題作が数多く並ぶなか5週連続でTOP10入りを果たしている。

入場者特典第3弾の「ちびかぐやがいっぱいシール」は、公式YouTubeで公開中の劇中曲「私は、わたしのことが好き。」ミュージックビデオに登場する”ちびかぐや”が愛らしくダンスを踊る姿を多数収めたデザインを採用している。

「ちびかぐやがいっぱいシール」

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新たな劇場施策のウェルカムアナウンスは、5週連続、週替わりで実施。3月27日から4月2日までの1週目はかぐやがアナウンスを担当。2週目の担当は3月31日、以降毎週火曜日に発表するとのこと。本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオ上映も継続される。

【ウェルカムアナウンス】実施期間：3月27日(金)～4月30日(木)担当キャラクター：第1週(3月27日～4月2日)：かぐや第2週(4月3日～4月9日)：???第3週(4月10日～4月16日)：???第4週(4月17日～4月23日)：???第5週(4月24日～4月30日)：???