アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準々決勝の組み合わせ抽選が２５日、マレーシア・クアラルンプールで行われ、Ｊ１勢は町田がアルイティハド（サウジアラビア）―アルワハダ（アラブ首長国連邦）の勝者、神戸はアルヒラル（サウジアラビア）―アルサド（カタール）の勝者と対戦することになった。準々決勝以降は４月１６〜２５日にサウジアラビアのジッダで集中開催される予定。

神戸と対戦の可能性があるアルヒラルには２０２２年に世界年間最優秀選手の称号であるバロンドールを受賞した３８歳ストライカー、元フランス代表ＦＷベンゼマが所属。先月５日の試合ではハットトリックを達成していて、いまだ衰え知らずだ。町田と対戦の可能性があるアルイティハドには元リバプールの実力者、ファビーニョが在籍している。

日本勢は直近の３大会連続で決勝に進出しているものの、優勝は２２年の浦和が最後。前回川崎、前々回横浜ＦＭは中東勢に屈した。優勝すれば神戸、町田ともにクラブ史上初のアジア制覇となる。

西地区の決勝トーナメント１回戦は米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で延期された。当初は３月上旬にホームアンドアウェー方式で開催の予定だったが、４月１３、１４日にジッダでの一発勝負で準々決勝進出チームが決まる。