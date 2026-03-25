Ｂ１東地区４位のレバンガ北海道は２５日、ホームの北海きたえーるで行われる宇都宮戦（２８、２９日）に向けて札幌市内で練習を公開した。１７日に加入が発表されたＰＦマックス・ヒサタケも合流済み。元力士や元ＮＦＬプレーヤーを親戚に持つ２７歳が、３連敗中と苦しむチームを救う。

日本にもルーツを持つ米国生まれの助っ人が、レバンガ北海道デビュー戦に臨む。合流から約１週間。今週末の試合に向けて調整は順調で「（オファーは）本当にサプライズで信じられなかった。こういうチャンスはありがたい。自分の良さをうまくチームにフィットさせたい」と意気込んだ。

大物力士譲りの身体能力を生かし、レバンガ北海道のインサイドを支配する。元大関・小錦が親戚で、競技は異なるがヒサタケも強靱なフィジカルが持ち味。幕内優勝３度を誇る小錦の現役時代の取り組みを見たことはないが、来日後、一緒に両国国技館で大相撲を観戦したことがあるという。親族には他にも大物アスリートがおり、ＮＦＬで活躍したジュニア・セアウが叔父にあたる。自身もアメフト部に所属した経験があり、スピードも武器で「エネルギーを持ってプレーすることがメインで、身体能力を生かしたい。力強くプレーするというところで貢献できる」。トーステン・ロイブルＨＣ（５３）も「身体能力はＮＢＡレベル。トランディションを得意とする選手ですので、その辺も含めてチームを助けてくれる」と期待する。

ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）復帰直後にチームリバウウンド王のＰＦ／Ｃジョン・ハーラー（２６）が離脱。３連敗中と苦境に立たされている。８クラブが出場できるＣＳ争いでは現在８番手。９番手の群馬とは１ゲーム差で、王者宇都宮相手でも負けられない戦いとなるが「相手をリスペクトする。ただ、自分たちも決して弱いチームだと思っていないので、その２チームがこうして戦うのは非常に待ち遠しい」。高知県が名前のルーツだという「ヒサタケ」が、レバンガ北海道の救世主となる。