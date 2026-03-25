巨人は２５日、今季の開幕を記念して、２７日午前１０時から「開幕３連戦キャンペーン」を実施すると発表した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部の店舗を除く）と巨人公式オンラインストアで、それぞれ対象となるジャイアンツグッズを購入された方に「選手サインワッペン」などがプレゼントされる。

■選手サインワッペンをプレゼント

「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」でユニホームを購入された方を対象に、１会計につき１点、選手のサインをデザインしたアイロンワッペンをプレゼント

■オリジナルショッパーをプレゼント

「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＮＥＷ ＥＲＡ」（２１ゲート横）または公式オンラインストアでキャップ１点を購入された方を対象に、坂本勇人選手のビジュアルをデザインしたオリジナルショッパーを１枚プレゼント

■２０２６年のキービジュアルステッカーをプレゼント

「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」または公式オンラインストアでグッズを購入された方を対象に、１会計につき１枚、２０２６年のキービジュアルステッカーをランダムでプレゼント

詳細は球団公式ホームページまで。