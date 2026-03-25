【全掲載】栃木県の公立小学校の主幹教諭・一般教員　2026年春の人事異動一覧　あなたの恩師はどの学校に？

栃木県は4月1日付の公立小学校の教職員人事異動を発表した。

新任主幹教諭、一般教員の人事情報をすべて掲載する。

新任主幹教諭

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

宇都宮泉が丘小学校 戸祭小学校 阿久津浩久

石井小学校 豊郷南小学校 福井亜由美

宝木小学校 瑞穂台小学校 田野邉寛

ゆいの杜小学校 田原小学校 田渕麻友子

【下都賀】

東城南小学校 大谷南小学校 鈴木衣久子

大谷東小学校 小山第一小学校 山田容子

大谷北小学校 小山第三小学校 坂元真理子

栃木大宮北小学校 岩舟小学校 伊東晃仁

国分寺小学校 南河内小中学校 郄橋由枝

【塩谷南那須】

氏家小学校 さくら南小学校 柳田通弘

【那須】

大山小学校 那須塩原東小学校 金子舞

【安足】

植野小学校 植野小学校 荒井彰史

佐野城北小学校 佐野市教委 堀江敦子

御厨小学校 御厨小学校 内田祥弘

一般教員異動

【河内】

本郷小学校 本郷北小学校 鶴見由佳

本郷小学校 雀宮中央小学校 長谷川泰輝

本郷北小学校 上三川小学校 稲瀬啓子

本郷北小学校 那・田代友愛小学校 菊地春花

上三川小学校 上三川北小学校 黒粼佳代

上三川小学校 芳・真岡小学校 矢野夏美

上三川小学校 芳・真岡大内西小学校 角田佑樹

坂上小学校 上三川小学校 細谷由布子

坂上小学校 上三川北小学校 樋口朗

上三川北小学校 上三川小学校 新井衛

上三川北小学校 下・栃木大宮北小学校 仲子真由美

明治小学校 坂上小学校 小山裕章

明治小学校 明治南小学校 菅谷真美

明治南小学校 石井小学校 世古隆之

宇都宮中央小学校 富士見小学校 鈴木美紀

宇都宮東小学校 横川東小学校 郄山尚恵

宇都宮東小学校 上・南押原中学校 （養）鷹觜佳乃

宇都宮西小学校 明保小学校 斎藤大生

簗瀬小学校 上河内中央小学校 小滝真広

簗瀬小学校 岡本西小学校 （養）小野寺咲

宇都宮西原小学校 石井小学校 茨城安里

宇都宮西原小学校 下・羽川小学校 大和昂弘

戸祭小学校 陽南小学校 小林真理

戸祭小学校 姿川第一小学校 鈴木直子

戸祭小学校 ゆいの杜小学校 宇賀神仁美

今泉小学校 雀宮中央小学校 竹井智美

今泉小学校 海道小学校 柴田由季子

今泉小学校 上戸祭小学校 八木理恵

今泉小学校 田原西小学校 佐藤正孝

今泉小学校 宮の原中学校 小菅純真

昭和小学校 宇都宮市教委 岡本和也

昭和小学校 姿川第一小学校 大牧多美子

昭和小学校 塩南・さくら南小学校 城所舞

陽南小学校 宇都宮城東小学校 谷中亜莉沙

陽南小学校 城山西小学校 小澤千恵美

陽南小学校 上河内西小学校 半田千歳

宇都宮桜小学校 宇大附属小学校 堀内多恵

宇都宮桜小学校 今泉小学校 鈴木隆夫

宇都宮桜小学校 横川西小学校 大金創太

宇都宮桜小学校 上・鹿沼北小学校 田中稜奈

錦小学校 宇都宮細谷小学校 郄橋博文

錦小学校 御幸が原小学校 伴直美

錦小学校 五代小学校 小野粼朋恵

宇都宮細谷小学校 宇都宮西小学校 安西理子

宇都宮細谷小学校 清原東小学校 藤井崇幸

宇都宮細谷小学校 御幸が原小学校 田村尚美

峰小学校 瑞穂野北小学校 大林浩

峰小学校 陽光小学校 久保木靖

峰小学校 瑞穂台小学校 宇賀神怜子

峰小学校 岡本小学校 阿久津千智

峰小学校 上・鹿沼東小学校 （養）椎津佑美佳

富士見小学校 姿川第二小学校 石川倫子

富士見小学校 清原南小学校 （養）星野聡実

宇都宮泉が丘小学校 錦小学校 松村百香

宇都宮泉が丘小学校 宇都宮細谷小学校 田粼朝子

宇都宮泉が丘小学校 明保小学校 鈴木秀美

宇都宮泉が丘小学校 晃宝小学校 田粼玲美

宇都宮泉が丘小学校 芳・芳賀南小学校 遠藤颯太

宇都宮泉が丘小学校 陽南中学校 （養）保坂有里恵

石井小学校 豊郷中央小学校 松浦郁美

宇都宮緑が丘小学校 宇都宮東小学校 柴田陽子

宇都宮緑が丘小学校 宮の原小学校 江田玲

宇都宮緑が丘小学校 御幸が原小学校 中田こず恵

宮の原小学校 城山東小学校 石川健二

御幸小学校 平石中央小学校 稲川知美

御幸小学校 本郷北小学校 安田皓生

明保小学校 五代小学校 福富倫美

宝木小学校 陽東小学校 鈴木恵美子

宇都宮城東小学校 戸祭小学校 寺山知宏

宇都宮城東小学校 清原南小学校 高松美那子

宇都宮城東小学校 国本西小学校 三沢篤史

宇都宮城東小学校 城山中央小学校 坂井友嘉

宇都宮城東小学校 塩南・上高根沢小学校 荒川幸

宇都宮城東小学校 峰小学校 （養）峰粼佳澄

平石中央小学校 姿川中央小学校 山田真弓

平石中央小学校 ゆいの杜小学校 法師人杏子

平石北小学校 簗瀬小学校 黒粼華絵

清原中央小学校 今泉小学校 中山宏美

清原中央小学校 峰小学校 川俣早百合

清原中央小学校 豊郷北小学校 石川真人

清原中央小学校 姿川第一小学校 深井学

清原南小学校 宇都宮細谷小学校 江川裕樹

清原南小学校 陽東小学校 石井桂

清原南小学校 塩南・高根沢西小学校 大輪茉思

清原北小学校 県・義務教育課 石川敏子

清原北小学校 昭和小学校 阿久井千絵

清原北小学校 陽東小学校 坂本愛未

清原東小学校 姿川第一小学校 野口哲夫

清原東小学校 上・今市第三小学校 関勝隆

横川中央小学校 清原北小学校 稲澤知葉

横川中央小学校 雀宮東小学校 森山貴史

横川中央小学校 陽東小学校 武田正行

横川中央小学校 下・祇園小学校 小川歩

横川中央小学校 下・南河内小中学校 牛尾真由美

横川東小学校 石井小学校 前坂由佳

横川東小学校 清原南小学校 菅井節子

横川東小学校 姿川第二小学校 小川志乃

横川東小学校 白沢小学校 福島早苗

横川東小学校 星が丘中学校 細谷恭平

横川東小学校 瑞穂台小学校 （栄）渡邉晴美

横川西小学校 宮の原小学校 鈴木靖典

横川西小学校 上・菊沢東小学校 佐藤舞菜子

瑞穂野北小学校 県・生涯学習課 浅香百音

瑞穂野北小学校 昭和小学校 蓮子哲一

瑞穂野北小学校 塩南・塩谷中学校 中山道子

豊郷中央小学校 県・学校安全課 植田智英

豊郷中央小学校 清原北小学校 篠粼陽子

豊郷中央小学校 晃宝小学校 大野愛希菜

豊郷南小学校 今泉小学校 永嶌政宏

豊郷南小学校 田原小学校 和氣渉

豊郷北小学校 国本中央小学校 牛久知子

国本中央小学校 豊郷中央小学校 八木澤亜里

国本中央小学校 城山西小学校 青木幸成

国本中央小学校 岡本小学校 増渕育恵

国本中央小学校 塩南・氏家小学校 粂川真実

国本西小学校 豊郷北小学校 大關由貴

国本西小学校 西が岡小学校 黒田明宏

城山中央小学校 宇都宮西原小学校 藤井創太郎

城山中央小学校 峰小学校 西東慎一郎

城山中央小学校 宇都宮泉が丘小学校 齊藤佳奈

城山西小学校 簗瀬小学校 井上優菜

城山西小学校 宇都宮城東小学校 塩山拓未

城山西小学校 西が岡小学校 善林晃子

城山東小学校 宇都宮泉が丘小学校 御代田千晶

篠井小学校 富士見小学校 大嶋直子

篠井小学校 岡本北小学校 赤羽涼帆

姿川中央小学校 白沢小学校 盛島亜唯

姿川中央小学校 岡本北小学校 根本薫

姿川第一小学校 宇都宮市教委 長谷部大樹

姿川第一小学校 雀宮東小学校 岩山利恵

姿川第一小学校 下・大谷東小学校 郄村大介

姿川第一小学校 横川東小学校 （栄）粂川純子

姿川第二小学校 陽南小学校 郄橋一樹

姿川第二小学校 宇都宮桜小学校 川崎香

姿川第二小学校 宇都宮細谷小学校 森田美乃

姿川第二小学校 宝木小学校 小平和希

姿川第二小学校 豊郷中央小学校 冨澤恵美子

姿川第二小学校 城山東小学校 坪上綾香

姿川第二小学校 五代小学校 佐藤沙織

雀宮中央小学校 清原南小学校 柳田まりん

雀宮東小学校 五代小学校 清野律子

雀宮南小学校 陽南中学校 豊田桃子

陽東小学校 御幸小学校 篠粼行雄

陽東小学校 瑞穂台小学校 丸島朱理

陽東小学校 西が岡小学校 鶴見克巳

御幸が原小学校 宇都宮城東小学校 以後粼友美

御幸が原小学校 清原中央小学校 阿久津由貴

御幸が原小学校 篠井小学校 熊田雅之

御幸が原小学校 岡本西小学校 保坂まあさ

御幸が原小学校 下・国府北小学校 三井彩香

五代小学校 横川東小学校 谷口悦子

五代小学校 豊郷中央小学校 齋藤香里

五代小学校 雀宮南小学校 古澤由子

五代小学校 上河内東小学校 谷田貝晃子

陽光小学校 国本西小学校 深谷亮太

陽光小学校 新田小学校 草野朱音

瑞穂台小学校 宇大附属小学校 湯澤康介

瑞穂台小学校 城山中央小学校 竹下亘

瑞穂台小学校 簗瀬小学校 （養）中川友里香

晃宝小学校 国本中央小学校 後藤拓馬

晃宝小学校 白沢小学校 宮野明日香

晃宝小学校 河内中学校 南口有砂

晃宝小学校 那・西那須野中学校 （栄）廣瀬友里恵

新田小学校 雀宮中央小学校 菊池久美子

新田小学校 西が岡小学校 大関東幸

海道小学校 宇都宮桜小学校 藤井沙央里

西が岡小学校 宇都宮中央小学校 齋藤一晴

西が岡小学校 宇都宮東小学校 加藤靖子

西が岡小学校 宇都宮泉が丘小学校 五十嵐彩乃

西が岡小学校 清原中央小学校 牛久正伸

西が岡小学校 姿川第一小学校 佐藤英里以

上戸祭小学校 瑞穂野北小学校 稲村美枝

上戸祭小学校 城山中央小学校 磯川直人

上戸祭小学校 姿川中央小学校 堀江祐子

上戸祭小学校 上河内西小学校 森康弘

上河内東小学校 宇都宮市教委 星笑美子

上河内東小学校 富士見小学校 杉山祥子

上河内東小学校 宝木中学校 （養）小林絵理

上河内西小学校 県・生涯学習課 高山裕紀

上河内西小学校 宮の原小学校 林史子

上河内中央小学校 岡本西小学校 須藤美佐

岡本小学校 豊郷中央小学校 舩津尚子

岡本小学校 上戸祭小学校 池田結実子

白沢小学校 横川中央小学校 吉田優子

白沢小学校 城山西小学校 大関直子

白沢小学校 岡本西小学校 平野萌香

白沢小学校 陽北中学校 田粼真里

田原小学校 宇都宮緑が丘小学校 秀郄あかり

田原小学校 横川東小学校 中塚萌香

田原小学校 晃宝小学校 若林慎

田原小学校 上戸祭小学校 岸唯人

岡本西小学校 宇都宮桜小学校 甫坂陽子

岡本西小学校 宇都宮細谷小学校 田粼遥

岡本西小学校 宇都宮泉が丘小学校 鄢澤和樹

岡本西小学校 石井小学校 郄村由佳

岡本西小学校 篠井小学校 福島由美

岡本西小学校 田原小学校 （養）岡本順子

岡本北小学校 平石中央小学校 鈴木亜弥

岡本北小学校 陽東小学校 脇賢紀

田原西小学校 簗瀬小学校 森綾美

田原西小学校 宇都宮西原小学校 番場梨紗

ゆいの杜小学校 海道小学校 永井里佳

ゆいの杜小学校 岡本西小学校 小野瀬雅美

【上都賀】

鹿沼中央小学校 県・生涯学習課 石原佳章

鹿沼中央小学校 安・天明小学校 斎藤千夏

鹿沼中央小学校 さつきが丘小学校 郄橋伸作

鹿沼中央小学校 南原小学校 根本翔太

鹿沼中央小学校 大桑小学校 善林未来

鹿沼中央小学校 粟野小学校 （養）佐藤好映

鹿沼東小学校 下・千塚小学校 鈴木萌絵

鹿沼東小学校 鹿沼中央小学校 安西一樹

鹿沼東小学校 鹿沼中央小学校 渋谷見友希

鹿沼東小学校 津田小学校 今木美月

鹿沼東小学校 鹿沼みどりが丘小学校 横塚政義

鹿沼東小学校 楡木小学校 大郄景子

鹿沼東小学校 鹿沼みなみ小学校 谷中大泰

鹿沼東小学校 大室小学校 金子輝

鹿沼東小学校 鹿沼東中学校 佐藤紗莉菜

鹿沼東小学校 落合東小学校 （養）安納千紗子

鹿沼西小学校 河・陽光小学校 松粼将一

鹿沼西小学校 石川小学校 笠原憲一

鹿沼西小学校 鹿沼みなみ小学校 宇賀神安代

鹿沼北小学校 鹿沼西小学校 松本美由紀

鹿沼北小学校 板荷小学校 石原正裕

鹿沼北小学校 今市小学校 青木彩

鹿沼北小学校 今市第三小学校 善林徳子

鹿沼北小学校 南原小学校 稲田翔悟

石川小学校 下・壬生東小学校 内野隼斗

石川小学校 鹿沼中央小学校 石川剛

津田小学校 鹿沼みなみ小学校 両方泰菜

津田小学校 清洲第二小学校 若井田知子

池ノ森小学校 菊沢東小学校 大久保幸江

さつきが丘小学校 鹿沼中央小学校 佐藤学

さつきが丘小学校 今市第二小学校 吉田優里

鹿沼みどりが丘小学校 鹿沼中央小学校 佐保井香里

北押原小学校 鹿沼中央小学校 星夕子

北押原小学校 池ノ森小学校 廣澤舞

北押原小学校 南押原小学校 渡邉宏昭

板荷小学校 清洲第一小学校 大類陽子

南摩小学校 下・栃木第四小学校 福田拓矢

南押原小学校 鹿沼東小学校 矢嶋亮佑

楡木小学校 さつきが丘小学校 佐藤良江

楡木小学校 北押原小学校 島田万里子

鹿沼みなみ小学校 鹿沼東小学校 礒野美知子

鹿沼みなみ小学校 鹿沼東小学校 関根靖人

粟野小学校 下原小学校 田中晴香

粟野小学校 菊沢西小学校 （養）益子愛美

粟野小学校 日光大沢中学校 （栄）渡邉麻里

清洲第一小学校 河・御幸小学校 渡辺千穂

清洲第一小学校 北押原小学校 石川仁美

清洲第一小学校 楡木小学校 佐藤博之

清洲第二小学校 鹿沼北小学校 伊澤史明

永野小学校 鹿沼北小学校 矢島香織

永野小学校 粕尾小学校 牧美佐子

今市小学校 鬼怒川小学校 新井奈津恵

今市小学校 中宮祠中学校 （養）福田路都子

今市第二小学校 鹿沼東小学校 監物快晴

今市第二小学校 落合西小学校 手塚李奈

今市第二小学校 大室小学校 福田弘美

今市第二小学校 大室小学校 巻嶋裕志

今市第二小学校 足尾小学校 佐藤摩依

今市第二小学校 藤原中学校 岡部信浩

今市第三小学校 今市小学校 伊東龍一

今市第三小学校 鬼怒川小学校 星野亮

今市第三小学校 南原小学校 （栄）吉原やよい

南原小学校 河・今泉小学校 町田冬美

南原小学校 鹿沼北小学校 増山寛子

南原小学校 石川小学校 郄橋知生

南原小学校 鹿沼みどりが丘小学校 八木澤優伍

南原小学校 落合東小学校 小松素明

南原小学校 下原小学校 岡部康弘

南原小学校 日光中学校 （栄）郄橋純子

落合東小学校 猪倉小学校 手塚裕也

落合東小学校 河・上河内中央小学校 （養）小森麻美

落合西小学校 宇大附属小学校 中村直美

落合西小学校 今市第三小学校 馬塲吉郎

落合西小学校 小林小学校 星野汐音

落合西小学校 今市小学校 （養）丹治佳子

大桑小学校 今市第二小学校 柴田直美

大桑小学校 南原小学校 河合悠子

日光大沢小学校 鹿沼みどりが丘小学校 加藤祐生

大室小学校 鹿沼東小学校 牧野泰佳

大室小学校 落合西小学校 渡辺巌

大室小学校 中宮祠小学校 佐藤紀恵

大室小学校 今市中学校 （養）木村晴美

猪倉小学校 鹿沼中央小学校 𠮷澤友望

猪倉小学校 日光大沢小学校 小谷野賢二

小林小学校 南原小学校 福田美由紀

小林小学校 日光小学校 小林悦子

日光小学校 今市第二小学校 松本梢

日光小学校 大桑小学校 福田康英

日光小学校 中宮祠小学校 野澤佑太

中宮祠小学校 日光大沢小学校 相馬直之

鬼怒川小学校 今市小学校 福田亮子

下原小学校 南摩小学校 金子瑞樹

下原小学校 南原小学校 池澤明朗

三依小学校 湯西川中学校 宮田裕之

【芳賀】

真岡小学校 宇大附属小学校 齋藤大秀

真岡小学校 芳賀東小学校 幡山しほ

真岡東小学校 真岡大内東小学校 星野舞

真岡東小学校 益子小学校 池葉香澄

真岡東小学校 長沼小学校 （養）釘宮千絵

真岡西小学校 河・明治小学校 岡野和美

真岡西小学校 中村小学校 原田歩美

真岡西小学校 長田小学校 郄木孝子

真岡西小学校 長田小学校 長岡俊宏

真岡西小学校 久下田小学校 宮田悟

亀山小学校 真岡大内中央小学校 塩野谷佳之

真岡大内中央小学校 亀山小学校 櫻井崇人

真岡大内中央小学校 安・北郷小学校 小郄真帆

真岡大内東小学校 真岡東小学校 佐々木直美

真岡大内西小学校 真岡小学校 石粼康太

真岡大内西小学校 益子西小学校 田中友規

真岡山前小学校 真岡小学校 大根田裕一

真岡山前小学校 真岡大内西小学校 阿久津圭子

西田井小学校 河・ゆいの杜小学校 岡田紗季

西田井小学校 真岡大内西小学校 齊藤隆

中村小学校 真岡西小学校 江田克充

中村小学校 長田小学校 宮島香里

中村小学校 七井小学校 山田夏美

長田小学校 七井小学校 関根直輝

長沼小学校 田野小学校 堀井健太郎

久下田小学校 真岡西小学校 野澤千晴

久下田小学校 真岡大内東小学校 金敷菜緒

物部小学校 真岡小学校 園部めぐみ

物部小学校 久下田小学校 笠井稜子

田野小学校 真岡山前中学校 （養）藤倉千尋

益子小学校 真岡小学校 坂浩平

益子小学校 下・国分寺小学校 粂谷愛理

七井小学校 物部小学校 篠原麻美

七井小学校 益子小学校 小森大樹

逆川小学校 茂木小学校 生田目菜月

茂木小学校 中村小学校 佐藤広国

茂木小学校 須藤小学校 石川遼

茂木小学校 小貝小学校 永山友里江

中川小学校 逆川小学校 村上加奈

市貝小学校 七井小学校 賀川遥加

市貝小学校 芳賀東小学校 中島みさき

市貝小学校 塩南・江川小学校 木村将大

赤羽小学校 市貝小学校 馬場和佳菜

小貝小学校 長沼小学校 鈴木佑典

芳賀東小学校 須藤小学校 宮下明美

芳賀東小学校 市貝小学校 福田朱香

芳賀東小学校 安・佐野城北小学校 吉住鈴音

芳賀北小学校 真岡西小学校 浦野明子

芳賀北小学校 真岡西小学校 夏目瑛陽

【下都賀】

壬生小学校 睦小学校 小林麻美

壬生小学校 稲葉小学校 野中友佳

壬生小学校 安塚小学校 阿部和音

壬生小学校 東城南小学校 荒川淳香

壬生小学校 間々田小学校 清水優芽

壬生小学校 家中小学校 （養）藤布利恵子

藤井小学校 壬生小学校 田部井圭

壬生東小学校 睦小学校 石塚菜帆

壬生東小学校 壬生北小学校 茂木愛唯

壬生東小学校 安塚小学校 福田崇

壬生東小学校 東城南小学校 瀬戸皓太郎

壬生東小学校 古山小学校 関口麻梨奈

睦小学校 壬生東小学校 阿部菜摘

睦小学校 稲葉小学校 郄秀侑加

睦小学校 大平中央小学校 伊藤玲菜

睦小学校 河・宇都宮西小学校 （養）志賀楓

稲葉小学校 栃木大宮北小学校 石川彩乃

安塚小学校 藤井小学校 佐藤裕也

安塚小学校 壬生東小学校 福田尊史

安塚小学校 壬生東小学校 日野育子

安塚小学校 睦小学校 池田千穂

安塚小学校 羽川小学校 中里亮介

安塚小学校 祇園小学校 湯澤史隆

友沼小学校 新橋小学校 青田寛巳

友沼小学校 新橋小学校 吉田理徳子

友沼小学校 小山城南小学校 鮎川浩未

友沼小学校 栃木南小学校 林若菜

友沼小学校 部屋小学校 （養）篠塚紀子

南赤塚小学校 壬生東小学校 薗部樹音

南赤塚小学校 大平中央小学校 郄嶋由香

南赤塚小学校 静和小学校 渡邉徹

南赤塚小学校 友沼小学校 （養）矢津俊恵

新橋小学校 友沼小学校 福島一恵

新橋小学校 東城南小学校 浅川恭多

新橋小学校 安・梁田小学校 槇田剛志

小山第一小学校 大谷東小学校 森戸裕子

小山第一小学校 乙女小学校 小林平太

小山第一小学校 大平中央小学校 藤沼那々子

小山第二小学校 大谷南小学校 岩下貴博

小山第三小学校 県・総教センター 富川千明

小山第三小学校 塩南・烏山小学校 平塚弥奈実

小山城南小学校 間々田中学校 武藤弘樹

小山城南小学校 壬生小学校 松成慎也

小山城南小学校 旭小学校 岩間紀憲

小山城南小学校 安・山辺小学校 大川あかね

旭小学校 河・五代小学校 加藤祥子

旭小学校 小山城南小学校 大橋昂希

旭小学校 小山城北小学校 堀江咲絵

旭小学校 若木小学校 矢野敏克

小山城北小学校 小山第二小学校 膝附裕貴

小山城北小学校 合戦場小学校 塩澤紀子

小山城北小学校 岩舟小学校 大豆生田佳子

若木小学校 新橋小学校 小堀啓子

若木小学校 小山第一小学校 橋本拓弥

若木小学校 国府北小学校 （養）小久保道子

東城南小学校 中小学校 山中友樹

東城南小学校 羽川小学校 江田慶久

東城南小学校 羽川小学校 小島景子

東城南小学校 吹上小学校 鈴木江里

東城南小学校 若木小学校 （養）野村茉有

小山城東小学校 新橋小学校 若林瞳

小山城東小学校 小山城南小学校 馬場真一

小山城東小学校 小山城南小学校 稲澤里咲

小山城東小学校 小山穂積小学校 近藤佳代子

小山城東小学校 栃木第五小学校 町田歩

小山城東小学校 絹義務教育学校 伊東裕子

大谷東小学校 間々田東小学校 石神佑介

大谷東小学校 大平東小学校 平澤忍

大谷東小学校 絹義務教育学校 藤平晋

大谷東小学校 東城南小学校 （養）中田恵子

大谷東小学校 乙女小学校 （養）覺本修子

大谷南小学校 小山第二中学校 熊倉孝郎

大谷南小学校 小山城東小学校 小暮千晴

大谷南小学校 間々田東小学校 梅津仁

大谷北小学校 安塚小学校 江連芳幸

大谷北小学校 大平南小学校 大塚史絵

間々田小学校 壬生小学校 茂呂直美

間々田小学校 南赤塚小学校 鈴木孝美

間々田小学校 新橋小学校 岡田裕美

間々田小学校 間々田東小学校 須藤由恵

間々田小学校 小山穂積小学校 寺内瞭介

間々田小学校 部屋小学校 野澤諒太

乙女小学校 小山市教委 小島寛義

乙女小学校 友沼小学校 瀬戸由里香

乙女小学校 大平東小学校 大竹瞳美

間々田東小学校 小山第一小学校 天谷建士

間々田東小学校 東城南小学校 古川芳恵

間々田東小学校 大谷北小学校 荻原光

間々田東小学校 栃木第三小学校 三森りな

間々田東小学校 栃木南小学校 古川則子

間々田東小学校 安・御厨小学校 坂本愛奈

下生井小学校 絹義務教育学校 （養）松沼沙紀

豊田小学校 小山城北小学校 茂呂幸子

豊田小学校 大谷東小学校 福士めぐみ

豊田小学校 小山穂積小学校 牧野志保

小山穂積小学校 若木小学校 深澤里奈

小山穂積小学校 小山城東小学校 伊藤佳之

小山穂積小学校 栃木中央小学校 谷原達也

中小学校 小山市教委 十市ひとみ

中小学校 南河内小中学校 篠原魁

羽川小学校 小山城東小学校 郄木寿実

羽川小学校 間々田東小学校 木村康子

羽川小学校 大平西小学校 野口知佳

羽川小学校 静和小学校 直井勇人

羽川西小学校 小山第一小学校 黒子愛

羽川西小学校 東城南小学校 松本敏秀

栃木中央小学校 安塚小学校 荒川尚代

栃木中央小学校 家中小学校 飯島一樹

栃木第三小学校 豊田小学校 前澤和美

栃木第四小学校 間々田東小学校 平野美由紀

栃木第四小学校 栃木第五小学校 関根香織

栃木第四小学校 大平西小学校 茂呂昌教

栃木第四小学校 合戦場小学校 下無敷順一

栃木第五小学校 千塚小学校 篠崎陽一

栃木南小学校 大谷北小学校 白井宏和

栃木南小学校 間々田小学校 堀江佳史

栃木南小学校 寺尾小学校 安生汐香

栃木大宮南小学校 合戦場小学校 荒川和恵

栃木大宮北小学校 藤岡中学校 津布久清夏

栃木大宮北小学校 大谷東小学校 竹田佑実

栃木大宮北小学校 栃木中央小学校 増渕里菜

栃木大宮北小学校 国分寺東小学校 山下美樹

皆川城東小学校 静和小学校 石川文耶

皆川城東小学校 上・加蘇中学校 （養）橅木未来

吹上小学校 河・明治南小学校 渡邉貴光

吹上小学校 東城南小学校 富山穂乃香

寺尾小学校 岩舟小学校 大橋孝江

国府南小学校 河・雀宮東小学校 小野口奏

国府北小学校 新橋小学校 根本泰隆

国府北小学校 安・佐野城北小学校 五十畑真由

国府北小学校 皆川城東小学校 （養）佐藤真優

大平東小学校 栃木南小学校 関口聖菜

大平東小学校 静和小学校 石川ひとみ

大平南小学校 乙女小学校 山田里佳

大平南小学校 合戦場小学校 公文香澄

大平西小学校 羽川西小学校 根本琴美

大平西小学校 西方小学校 関口夏妃

大平西小学校 安・犬伏小学校 今野充

大平中央小学校 栃木第四小学校 小野彩夏

大平中央小学校 栃木大宮北小学校 飯田和代

大平中央小学校 吹上小学校 菅井博光

藤岡小学校 大谷東小学校 奥山百合香

部屋小学校 藤岡小学校 大橋良平

部屋小学校 南赤塚小学校 （養）川南直美

赤麻小学校 栃木第四小学校 𣘺本るみ子

合戦場小学校 旭小学校 郡海斗

合戦場小学校 栃木中央小学校 早乙女由佳

合戦場小学校 栃木大宮北小学校 鈴木健史

合戦場小学校 国府南小学校 長谷川亜希子

合戦場小学校 古山小学校 渡邉篤美

家中小学校 友沼小学校 平野典子

家中小学校 栃木東中学校 （養）渡辺史江

西方小学校 大平東小学校 餘沢光俊

真名子小学校 皆川城東小学校 平野太雅

岩舟小学校 野木小学校 岡田明紀

岩舟小学校 小山第三小学校 大島陽香

岩舟小学校 栃木第四小学校 山本早希

岩舟小学校 国府北小学校 小倉知子

岩舟小学校 大平中央小学校 横塚直美

静和小学校 安塚小学校 塩澤幸広

静和小学校 大平南小学校 大和田浩之

小野寺小学校 皆川城東小学校 平野雅郎

祇園小学校 合戦場小学校 倉井将司

祇園小学校 古山小学校 鈴木雅治

祇園小学校 下野細谷小学校 飯野泰貴

下野緑小学校 真名子小学校 岸克尚

下野緑小学校 南河内小中学校 室井将男

石橋小学校 栃木南小学校 西元史康

古山小学校 南河内小中学校 橋本雪乃

古山小学校 安・あそ野学園義務教育学校 （養）芳賀舞美

下野細谷小学校 下野緑小学校 新井健司

下野細谷小学校 那・那須塩原東原小学校 小幡一弥

石橋北小学校 豊田小学校 川村成海

石橋北小学校 石橋小学校 岩崎拳也

国分寺小学校 吹上小学校 猿山恵美

国分寺小学校 古山小学校 久世佳子

国分寺小学校 安・山辺小学校 福井早紀

国分寺東小学校 下野市教委 齋藤勇也

国分寺東小学校 壬生東小学校 手塚沙織

【塩谷南那須】

矢板小学校 河・宇都宮泉が丘小学校 塩崎晶子

矢板小学校 高根沢西小学校 長井結香

矢板小学校 小川小学校 青木利樹

矢板小学校 上松山小学校 （養）塚原夏実

矢板東小学校 乙畑小学校 坪山正幸

矢板東小学校 氏家小学校 土肥宏太朗

矢板東小学校 片岡小学校 （栄）郄野裕子

矢板泉小学校 矢板東小学校 大野孝志

片岡小学校 矢板小学校 郄橋佳歩

片岡小学校 矢板東小学校 福田康子

片岡小学校 阿久津小学校 石田尚基

片岡小学校 氏家小学校 （栄）福田晃子

乙畑小学校 矢板中学校 山口真宙

乙畑小学校 矢板東小学校 舘脇奈緒

氏家小学校 河・宇都宮桜小学校 藤澤真実

氏家小学校 矢板東小学校 田代崇文

氏家小学校 熟田小学校 小見山貴子

氏家小学校 上松山小学校 鈴木一磨

氏家小学校 上松山小学校 郄瀬祐美

押上小学校 さくら南小学校 工藤祐未

熟田小学校 喜連川小学校 鈴木さゆり

上松山小学校 氏家小学校 池田真知子

上松山小学校 矢板小学校 （養）佐々木法子

さくら南小学校 矢板小学校 帯施堅多

さくら南小学校 矢板東小学校 添田晴子

さくら南小学校 上松山小学校 松本美加子

さくら南小学校 安・矢場川小学校 渕上健寿

喜連川小学校 河・ゆいの杜小学校 郄橋野花

喜連川小学校 馬頭小学校 星ひろ子

喜連川小学校 小川小学校 （養）鈴木有美子

江川小学校 河・峰小学校 樋山美香

江川小学校 荒川小学校 櫻井由紀

江川小学校 烏山小学校 墨野倉菜々

江川小学校 阿久津小学校 小室貴子

荒川小学校 江川小学校 石塚純子

烏山小学校 江川小学校 宮本なつみ

烏山小学校 荒川小学校 川上高広

七合小学校 小川小学校 尾崎友理

船生小学校 南那須中学校 枝昌史

船生小学校 塩谷大宮小学校 手塚孝一

玉生小学校 さくら南小学校 松本有紀子

塩谷大宮小学校 上・板荷小学校 藤田穂華

阿久津小学校 阿久津中学校 神山裕平

阿久津小学校 矢板小学校 渡邉恵

阿久津小学校 上高根沢小学校 鈴木光輝

阿久津小学校 高根沢西小学校 加藤香織

高根沢中央小学校 氏家小学校 木村太一

高根沢中央小学校 荒川小学校 野中のぞみ

高根沢中央小学校 上高根沢小学校 小幡敦子

高根沢東小学校 芳・須藤小学校 永井努

上高根沢小学校 河・峰小学校 小堀仁也

上高根沢小学校 阿久津小学校 荒井美貴子

上高根沢小学校 馬頭東小学校 松本千幸

上高根沢小学校 下・野木中学校 （養）磯谷琳音

高根沢北小学校 高根沢東小学校 鈴木こずえ

高根沢西小学校 阿久津小学校 馬場英徹

馬頭小学校 さくら南小学校 吉田馨

馬頭小学校 烏山小学校 小森敏行

馬頭小学校 七合小学校 平野百代

馬頭東小学校 七合小学校 斉藤はる香

小川小学校 県・生涯学習課 藤田理

小川小学校 高根沢中央小学校 関愛実

小川小学校 芳・須藤小学校 （養）鈴木愛奈

【那須】

大田原小学校 大田原西原小学校 渡邉義幸

大田原小学校 大田原西原小学校 増田澪奈

大田原小学校 市野沢小学校 宇田川麻里子

大田原小学校 薄葉小学校 松田陽子

大田原小学校 黒羽小学校 小田有紀

大田原小学校 両郷中央小学校 坂本敏文

大田原小学校 三島小学校 安部天斗

大田原小学校 三島小学校 渡邉絢実

大田原西原小学校 紫塚小学校 齊藤弥寿

大田原西原小学校 羽田小学校 大内知

大田原西原小学校 東陽小学校 浅野尚樹

大田原西原小学校 黒磯小学校 杉谷楓

紫塚小学校 親園小学校 溝江悟子

親園小学校 大田原小学校 室井絵美

親園小学校 大山小学校 中井香里

宇田川小学校 奥沢小学校 藤田達也

市野沢小学校 石上小学校 飯島潤

市野沢小学校 豊浦小学校 大島秀規

奥沢小学校 石上小学校 鈴木仁望

奥沢小学校 塩原小中学校 坂征拓

奥沢小学校 大田原小学校 （養）大塚洋子

金丸小学校 金丸小学校北金丸分校 辻将志

金丸小学校 高林小学校 小林建太

金丸小学校北金丸分校 芳・須藤小学校 徳田進

羽田小学校 大田原西原小学校 伊藤幹人

羽田小学校 大原間小学校 成澤裕亮

薄葉小学校 黒磯小学校 森郄聖和

薄葉小学校 槻沢小学校 菊地音羽

石上小学校 湯津上小学校 田中幸子

石上小学校 湯津上小学校 梅原伴文

佐久山小学校 金丸小学校 平林邦章

湯津上小学校 紫塚小学校 小山田聡

湯津上小学校 川西小学校 鏑木俊

黒羽小学校 大田原西原小学校 吉成千陽

須賀川小学校 県・総教センター 伊藤知恵

須賀川小学校 上・清洲第一小学校 藤本暁都

東陽小学校 田代友愛小学校 荑尾義典

東陽小学校 稲村小学校 針生博和

学びの森小学校 那須高原小学校 大森賢史

高久小学校 共英小学校 河合真哉

田代友愛小学校 大田原小学校 谷利恵子

田代友愛小学校 須賀川小学校 古沢拓己

田代友愛小学校 金田南中学校 （養）渋井留美子

那須高原小学校 学びの森小学校 水戸達也

黒田原小学校 田代友愛小学校 内村壮一

黒田原小学校 那須中学校 古沢哲也

黒田原小学校 田代友愛小学校 （養）葛西尚美

黒磯小学校 黒田原小学校 喜田夏純

黒磯小学校 埼玉小学校 鈴木貴裕

黒磯小学校 大山小学校 齋藤育磨

稲村小学校 埼玉小学校 廣川洋司

稲村小学校 共英小学校 松田みな実

稲村小学校 三島小学校 小泉亮和

稲村小学校 大山小学校 田粼訓子

那須塩原東原小学校 稲村小学校 室井央晃

那須塩原東原小学校 共英小学校 遠藤孝

那須塩原東原小学校 那須塩原南小学校 郄橋康志

那須塩原東原小学校 大山小学校 中嶋聖樹

埼玉小学校 大田原小学校 市瀬大地

埼玉小学校 学びの森小学校 西山翔太

埼玉小学校 大原間小学校 渡辺めぐみ

埼玉小学校 波立小学校 千葉将平

埼玉小学校 大山小学校 植木真帆

豊浦小学校 佐久山小学校 郄橋一成

豊浦小学校 稲村小学校 猿谷勇貴

豊浦小学校 共英小学校 郄橋知子

豊浦小学校 三島小学校 渡辺俊樹

豊浦小学校 波立小学校 （養）深澤さやか

共英小学校 薄葉小学校 大谷津明花

共英小学校 大原間小学校 渡辺彩加

共英小学校 那須塩原南小学校 斉藤和代

共英小学校 大山小学校 菊地倫子

鍋掛小学校 埼玉小学校 坂本典子

鍋掛小学校 那須塩原西小学校 安達千尋

大原間小学校 稲村小学校 星野美江

大原間小学校 波立小学校 俵藤公江

大原間小学校 那須塩原南小学校 深澤朋子

大原間小学校 西那須野中学校 小田昌宏

波立小学校 鍋掛小学校 前島真由美

波立小学校 槻沢小学校 鈴木瑠偉

波立小学校 塩原小中学校 （養）加藤めぐみ

高林小学校 大原間小学校 鈴木理貢

青木小学校 稲村小学校 石川知子

青木小学校 豊浦小学校 三田なずな

三島小学校 大田原小学校 安部美優

三島小学校 東陽小学校 藤川優子

三島小学校 大原間小学校 和氣水菜

三島小学校 槻沢小学校 秋元康子

三島小学校 那須塩原東小学校 神谷香

三島小学校 那須塩原西小学校 大江淳子

槻沢小学校 塩南・高根沢中央小学校 石川伶奈

槻沢小学校 那須塩原東小学校 小野彰則

槻沢小学校 塩原小中学校 井澤倫生

那須塩原東小学校 豊浦小学校 吉江美樹

那須塩原東小学校 箒根学園 加納照久

那須塩原南小学校 青木小学校 山越智貴

那須塩原南小学校 三島小学校 山岸芳恵

那須塩原南小学校 大山小学校 岡智之

那須塩原西小学校 青木小学校 櫻井泉

大山小学校 大田原西原小学校 溜口愛

大山小学校 三島小学校 室井孝宣

大山小学校 那須塩原南小学校 大木一浩

【安足】

佐野小学校 あそ野学園義務教育学校 五百部悦子

天明小学校 那・高久小学校 岡野翔大

天明小学校 植野小学校 久保智惠子

天明小学校 田沼小学校 岩上真理子

天明小学校 けやき小学校 湯田真衣

天明小学校 矢場川小学校 増渕優紀

植野小学校 佐野西中学校 森奈緒子

植野小学校 天明小学校 上岡幸子

植野小学校 青葉小学校 川岸拓夢

植野小学校 毛野南小学校 須藤千尋

植野小学校 御厨小学校 田中康貴

植野小学校 葉鹿小学校 本間汐莉

界小学校 犬伏東小学校 石田舞子

界小学校 石塚小学校 上村充弘

犬伏小学校 界小学校 店網由江

犬伏小学校 三重小学校 一木瑠香

犬伏東小学校 犬伏小学校 長島咲希

犬伏東小学校 旗川小学校 郄尾知夏

犬伏東小学校 石塚小学校 茂呂彰大

佐野城北小学校 天明小学校 大谷壽夫

佐野城北小学校 犬伏東小学校 福田有騎

佐野城北小学校 出流原小学校 林綾子

佐野城北小学校 あそ野学園義務教育学校 仲川将矢

旗川小学校 佐野小学校 内山美晃

旗川小学校 天明小学校 菊地明子

旗川小学校 犬伏東小学校 古内利瑛子

吾妻小学校 植野小学校 大谷道代

吾妻小学校 北郷小学校 山粼恵美

赤見小学校 葛生義務教育学校 川村五月

石塚小学校 けやき小学校 吉野雄大

石塚小学校 富田小学校 大谷玲英子

田沼小学校 けやき小学校 戸粼果穂

多田小学校 植野小学校 福田絵津子

多田小学校 佐野城北小学校 羽田野麻紀

けやき小学校 毛野小学校 櫻井夢歩

けやき小学校 御厨小学校 赤石邦夫

けやき小学校 佐野城北小学校 田村和紀

青葉小学校 三重小学校 青柳雄一

東山小学校 北郷小学校 内山真由美

足利桜小学校 久野小学校 内田邦子

足利桜小学校 植野小学校 近藤巧

毛野小学校 大月小学校 大川理恵

毛野小学校 富田小学校 鹿毛愛恵

山辺小学校 那・黒磯小学校 篠粼希美

山辺小学校 東山小学校 椎名史人

山辺小学校 界小学校 若山紗彩

足利南小学校 足利山前小学校 山岸哲也

足利南小学校 梁田小学校 根岸泰江

三重小学校 坂西北小学校 坪井拓巳

三重小学校 葉鹿小学校 矢口隼大

北郷小学校 矢場川小学校 大澤裕子

北郷小学校 葉鹿小学校 添野愛莉

北郷小学校 あそ野学園義務教育学校 茂木草太

大月小学校 青葉小学校 石井統子

大月小学校 植野小学校 小金井遼

名草小学校 毛野小学校 片柳紀子

名草小学校 久野小学校 中村真奈美

名草小学校 吾妻小学校 大貫恵里

富田小学校 足利桜小学校 庭田哲子

富田小学校 足利南小学校 八木澤正代

富田小学校 筑波小学校 富沢僚

矢場川小学校 足利桜小学校 中田浩幸

矢場川小学校 梁田小学校 近藤泰弘

矢場川小学校 御厨小学校 西村梨華

梁田小学校 山辺小学校 関根毅

梁田小学校 富田小学校 林寿昭

梁田小学校 吉水小学校 浅宮義竜

久野小学校 足利南小学校 山口裕美

筑波小学校 富田小学校 吉澤仁志

御厨小学校 河・姿川第二小学校 長竹亮汰

御厨小学校 小俣小学校 数又智明

御厨小学校 植野小学校 大谷絢香

御厨小学校 吉水小学校 田島康義

坂西北小学校 足利山前小学校 齊藤涼子

坂西北小学校 筑波小学校 成田由紀

坂西北小学校 御厨小学校 小林翔

坂西北小学校 小俣小学校 中島歩

坂西北小学校 あそ野学園義務教育学校 増田果歩

葉鹿小学校 河・雀宮中央小学校 星野わかな

葉鹿小学校 毛野南小学校 青木香

葉鹿小学校 矢場川小学校 （養）前田実咲

小俣小学校 坂西北小学校 近藤容子