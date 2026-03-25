【全掲載】栃木県の公立中学校・義務教育学校の校長・教頭　2026年春の人事異動一覧　あなたの恩師はどの学校に？

栃木県は4月1日付の公立小学校、中学校および義務教育学校の教職員の人事異動を発表した。

中学校・義務教育学校の校長・教頭の人事をすべて掲載する。

中学校 校長異動

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

中学校 新任校長

【河内】

横川中学校 宇大附属中学校 星野百合子

城山中学校 陽南中学校 松岡茂

晃陽中学校 鬼怒中学校 小川雅弘

鬼怒中学校 城山中学校 隅内健二

【上都賀】

北犬飼中学校 鹿沼北中学校 小柳公恵

豊岡中学校 日光東原中学校 旭山晴美

中宮祠中学校 粟野中学校 鈴木直里

三依中学校 豊岡中学校 先崎みどり

足尾中学校 足尾中学校 武田千夏

【芳賀】

物部中学校 真岡中学校 齊藤由美子

七井中学校 県・芳賀教育 郄久和代

【下都賀】

野木第二中学校 豊田中学校 池田仁子

乙女中学校 小山市教委 井口信行

美田中学校 小山第二中学校 新井操

大平南中学校 都賀中学校 郄山耕治

藤岡中学校 栃木東陽中学校 武藤利晃

石橋中学校 石橋北小学校 五月女穣

国分寺中学校 国分寺中学校 稲葉亜希恵

【塩谷南那須】

烏山中学校 那須烏山市教委 菊地新一郎

小川中学校 小川中学校 関義朗

【那須】

野崎中学校 黒羽中学校 新江秀基

湯津上中学校 大田原中学校 市瀬稔

黒磯北中学校 西那須野中学校 田村晃一

高林中学校 県・那須教育 金沢幸江

【安足】

田沼東中学校 田沼東中学校 新井一郎

足利第二中学校 小俣小学校 田中利幸

足利第三中学校 足利第三中学校 島田光正

山辺中学校 県・義務教育課 吉田元保

足利北中学校 けやき小学校 菊地聡

富田中学校 富田中学校 林篤義

坂西中学校 坂西中学校 郄沢八起

義務教育学校 新任校長

【那須】

塩原小中学校 鍋掛小学校 菊地はす江

【安足】

葛生義務教育学校 佐野市教委 仲井順

中学校校長異動

【河内】

星が丘中学校 城山中学校 藤井崇

陽東中学校 晃陽中学校 河内哲也

宮の原中学校 鬼怒中学校 郄橋裕一

瑞穂野中学校 陽光小学校 関智則

雀宮中学校 瑞穂野中学校 二宮清美

【上都賀】

鹿沼東中学校 県・総教センター 笠井剛清

北押原中学校 粟野中学校 信田和幸

粟野中学校 永野小学校 臼井弘美

今市中学校 豊岡中学校 福田誉

【芳賀】

大内中学校 須藤小学校 刑部真也

真岡山前中学校 七井中学校 保坂一哉

久下田中学校 物部中学校 胗利道

田野中学校 逆川小学校 添谷元良

茂木中学校 田野中学校 宮下博幸

市貝中学校 赤羽小学校 ??住隆

芳賀中学校 長沼小学校 久保等

【下都賀】

壬生中学校 南犬飼中学校 安武裕一

南犬飼中学校 安塚小学校 金久保雅彦

小山中学校 乙女中学校 池田将

栃木東中学校 栃木市教委 堀江真哉

栃木南中学校 寺尾中学校 入野伸行

（新）栃木北中学校 吹上中学校 平山裕

岩舟中学校 藤岡中学校 間中美智子

【塩谷南那須】

氏家中学校 小川中学校 五月女康弘

【那須】

大田原中学校 県・那須教育 大谷雅典

若草中学校 湯津上中学校 大江満仁

金田北中学校 野崎中学校 小嶋秀夫

【安足】

佐野城東中学校 天明小学校 岡本桂馬

佐野西中学校 葛生義務教育学校 久保雅英

佐野北中学校 足利北中学校 木村佳弘

協和中学校 足利第二中学校 大森順子

義務教育学校 校長異動

【下都賀】

絹義務教育学校 美田中学校 平山裕美

【安足】

あそ野学園義務教育学校 佐野市教委 大歳勝也

中学校 教頭異動

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

中学校新任教頭

【河内】

上三川中学校 明治中学校 大関褚之

旭中学校 旭中学校 椎名貴子

陽東中学校 国本中学校 恩田道明

清原中学校 宝木中学校 坂本篤史

瑞穂野中学校 陽東中学校 室井佐知子

城山中学校 一条中学校 手塚路子

鬼怒中学校 星が丘中学校 荒井範子

河内中学校 上河内中学校 深澤千束

【上都賀】

鹿沼北中学校 鹿沼東中学校 荻原良充

粟野中学校 粟野中学校 増渕正人

豊岡中学校 日光大沢中学校 小出純

小林中学校 小林中学校 小出友子

日光中学校 日光中学校 大塚篤

中宮祠中学校 中宮祠中学校 尾洋子

三依中学校 今市中学校 大藤正嗣

足尾中学校 県・上都賀教育 大橋礼子

【芳賀】

大内中学校 真岡市教委 村上正行

物部中学校 長沼中学校 植木宏美

田野中学校 七井中学校 中野則幸

【下都賀】

小山第二中学校 小山城南中学校 山本一弘

大谷中学校 大谷中学校 石下美穂

間々田中学校 間々田中学校 石原栄範

乙女中学校 小山城東小学校 神山陽子

豊田中学校 小山第三中学校 押山優

桑中学校 桑中学校 森田貴友

栃木東陽中学校 栃木市教委 篠粼智延

西方中学校 吹上中学校 齊藤雄輔

岩舟中学校 栃木市教委 福地達也

国分寺中学校 南河内第二中学校 笠野安雄

【塩谷南那須】

矢板中学校沢分校 矢板中学校沢分校 葛西広行

南那須中学校 矢板中学校 増子義雄

塩谷中学校 県・塩谷南那須教育 浜清美

【那須】

大田原中学校 大田原中学校 伴貴志

金田北中学校 金田北中学校 青木崇

野崎中学校 大田原市教委 横山泰子

黒磯北中学校 黒磯北中学校 前野香江

厚崎中学校 那須塩原市教委 西田和昭

【安足】

佐野南中学校 佐野北中学校 加藤康之

赤見中学校 葛生義務教育学校 大島秀孝

田沼東中学校 佐野南中学校 植木博之

足利第二中学校 足利第一中学校 郄沢昌代

足利第三中学校 足利北中学校 磯部佳孝

足利西中学校 足利市教委 田部井洋和

富田中学校 足利第二中学校 倉田朋子

坂西中学校 協和中学校 石原敦子

義務教育学校新任教頭

【下都賀】

南河内小中学校 下野市教委 土田礼巳

【那須】

箒根学園 三島中学校 小森洋代

塩原小中学校 厚崎中学校 鈴木万里子

中学校教頭異動

【河内】

陽北中学校 若松原中学校 黒粼美貴

陽南中学校 陽北中学校 小野崎由美

陽西中学校 河内中学校 田巻聖克

横川中学校 姿川中学校 鈴木剛

姿川中学校 古里中学校 小栗和彦

雀宮中学校 横川中学校 今泉剛

若松原中学校 陽西中学校 山田博子

古里中学校 瑞穂野中学校 菊池睦

【上都賀】

鹿沼東中学校 南押原中学校 清水晴美

南摩中学校 粕尾小学校 廣田美佳子

南押原中学校南摩中学校 丸山良浩

日光東原中学校 日光大沢小学校 菅沼正好

【芳賀】

真岡中学校 大内中学校 豊田正人

【下都賀】

（新）栃木北中学校 皆川中学校 栗原啓子

都賀中学校 吹上中学校 奥山雄宏

【塩谷南那須】

氏家中学校 江川小学校 藤田友美

喜連川中学校 船生小学校 相田哲志

烏山中学校 南那須中学校 郄橋徹

阿久津中学校 喜連川中学校 藤田英司

小川中学校 烏山中学校 齋藤信之

【那須】

若草中学校 川西小学校 佐藤隆文

金田南中学校 若草中学校 小室裕也

黒羽中学校 黒羽小学校 益子清治

西那須野中学校 黒磯北中学校 山田大介

義務教育学校教頭異動

【那須】

箒根学園 厚崎中学校 室井健太郎