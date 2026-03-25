【全掲載】栃木県の公立中学校・義務教育学校の主幹教諭・一般教員　2026年春の人事異動一覧　あなたの恩師はどの学校に？

栃木県は4月1日付の公立小学校、中学校および義務教育学校の教職員の人事異動を発表した。

中学校・義務教育学校の主幹教諭と一般教員の人事をすべて掲載する。

主幹教諭 異動

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

中学校 新任主幹教諭

【河内】

陽東中学校 河内中学校 笹沼有美

宮の原中学校 晃陽中学校 三浦光崇

【上都賀】

鹿沼東中学校 鹿沼西中学校 久保忠士

今市中学校 落合中学校 二木尚人

【芳賀】

真岡中学校 真岡西中学校 市川智弘

【下都賀】

小山第三中学校 小山市教委 小島寿

小山城南中学校 小山市教委 高島美佳

【塩谷南那須】

矢板中学校 矢板中学校 郄瀬哲哉

【那須】

大田原中学校 若草中学校 郄橋尚孝

三島中学校 箒根学園 横山佳正

【安足】

佐野北中学校 赤見中学校 前原延之

中学校一般教員異動

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

上三川中学校 本郷中学校 當摩彰

上三川中学校 本郷中学校 岡圭佑

上三川中学校 明治中学校 清水大地

明治中学校 宇都宮東高附属中学校 田所清美

一条中学校 旭中学校 加藤里美

一条中学校 星が丘中学校 小森純代

一条中学校 横川中学校 増山竜太

一条中学校 晃陽中学校 秋場拓也

一条中学校 雀宮中学校 鴨澤安嬉

一条中学校 上・豊岡中学校 中島光希

一条中学校 下・石橋中学校 船山まりな

陽北中学校 宇大附属特別支援学校 石川雄大

陽北中学校 陽南中学校 塩澤周

陽北中学校 清原中学校 手塚幸枝

旭中学校 一条中学校 椎名綾香

旭中学校 陽東中学校 平石友梨

旭中学校 河内中学校 福冨徳之

旭中学校 石井小学校 小野有沙

陽南中学校 清原中学校 阿見規子

陽南中学校 鬼怒中学校 鷲見明

陽南中学校 若松原中学校 五十嵐貴紀

陽南中学校 田原中学校 山脇貴子

陽西中学校 宇都宮東高附属中学校 仙波尚輝

陽西中学校 陽東中学校 大門晃

陽西中学校 上・鹿沼北中学校 森戸陸

星が丘中学校 宮の原中学校 （主）大根田友広

星が丘中学校 宇大附属特別支援学校 鎌田麻恵

星が丘中学校 一条中学校 星野綾

星が丘中学校 横川中学校 花香敦也

星が丘中学校 横川西小学校 鈴木朝葵

星が丘中学校 芳・茂木中学校 小川陽子

星が丘中学校 下・石橋中学校 塙紀幸

星が丘中学校 富士見小学校 （養）三浦且子

星が丘中学校 県・健康体育課 （栄）川出典子

陽東中学校 一条中学校 郄橋祥子

陽東中学校 横川中学校 荒井杏子

陽東中学校 宝木中学校 荒井奎汰

陽東中学校 下・小山城南中学校 広瀬裕士

陽東中学校 安・山辺中学校 草野圭香

泉が丘中学校 星が丘中学校 伊藤有佳

泉が丘中学校 横川中学校 鈴木真弓

泉が丘中学校 国本中学校 中野美里

泉が丘中学校 若松原中学校 猪野雅彦

泉が丘中学校 若松原中学校 星康貴

泉が丘中学校 那・金田南中学校 横山聖

宮の原中学校 陽北中学校 五十嵐宥一

宮の原中学校 星が丘中学校 稲富里菜

宮の原中学校 陽東中学校 鶴見容子

宮の原中学校 泉が丘中学校 相山竜晟

宮の原中学校 清原中学校 大橋正寛

宮の原中学校 若松原中学校 小嶋昂

宮の原中学校 田原中学校 安野剛史

清原中学校 陽西中学校 樋山伸之

清原中学校 陽東中学校 白井茉莉奈

清原中学校 晃陽中学校 中村有貴

【河内（続き）】

清原中学校 鬼怒中学校 栗田陽平

清原中学校 上河内中学校 坂入晃

清原中学校 塩南・矢板中学校 荒井千明

横川中学校 宮の原中学校 深川登志子

横川中学校 宮の原中学校 酒井秀永

横川中学校 姿川中学校 福田隆浩

横川中学校 宝木中学校 大木誠

瑞穂野中学校 清原中学校 児矢野結

瑞穂野中学校 雀宮中学校 青柳純子

豊郷中学校 一条中学校 木村美香

豊郷中学校 陽北中学校 遠藤暢

豊郷中学校 旭中学校 谷口佳克

豊郷中学校 泉が丘中学校 手塚裕之

国本中学校 陽西中学校 小林貴浩

国本中学校 豊郷中学校 小野口朋子

国本中学校 古里中学校 手塚由季子

城山中学校 横川中学校 黒川真一

晃陽中学校 星が丘中学校 大貫有香

晃陽中学校 陽東中学校 宮田美津穂

晃陽中学校 宮の原中学校 田巻朋子

晃陽中学校 国本中学校 松本和也

姿川中学校 瑞穂野中学校 廣田雄思

姿川中学校 星が丘中学校 （養）水井知美

雀宮中学校 戸祭小学校 野澤江里奈

鬼怒中学校 星が丘中学校 瀧井美穂

鬼怒中学校 泉が丘中学校 栗原理恵

鬼怒中学校 国本中学校 加藤直幸

鬼怒中学校 瑞穂台小学校 清水江里夏

宝木中学校 陽北中学校 大井恵美

宝木中学校 清原中学校 原田翔

宝木中学校 宇都宮城東小学校 （養）外園久美子

若松原中学校 豊郷中学校 半田英幸

若松原中学校 上河内中学校 中原由実加

上河内中学校 泉が丘中学校 渡部愛倫

上河内中学校 豊郷中学校 鎌田恵

上河内中学校 田原中学校 君島寿和

上河内中学校 晃宝小学校 （栄）日下田琴美

古里中学校 清原中学校 松元光昭

田原中学校 姿川中学校 瀧田典子

田原中学校 鬼怒中学校 磯貝美穂

田原中学校 鬼怒中学校 田上幸恵

河内中学校 旭中学校 小泉美香

河内中学校 陽南中学校 上野浩孝

河内中学校 泉が丘中学校 吉原雄一

【上都賀】

鹿沼東中学校 下・壬生中学校 塚田奈保

鹿沼東中学校 那・金田南中学校北金丸分校 荒井将太

鹿沼東中学校 鹿沼北中学校 湯澤崇

鹿沼東中学校 鹿沼北中学校 松本桃子

鹿沼東中学校 北犬飼中学校 佐藤昭夫

鹿沼東中学校 北犬飼中学校 柳原康祐

鹿沼東中学校 北押原中学校 福田敦美

鹿沼東中学校 板荷中学校 湯田一生

鹿沼東中学校 粟野中学校 関彩郁

鹿沼東中学校 塩南・上高根沢小学校 （養）橘川香寿実

鹿沼西中学校 鹿沼東中学校 山根隆広

鹿沼西中学校 鹿沼北中学校 渡辺由美子

鹿沼西中学校 鹿沼北中学校 田中博司

鹿沼西中学校 板荷中学校 安達七海

【上都賀（続き）】

鹿沼西中学校 南押原中学校 和久井由紀子

鹿沼北中学校 鹿沼東中学校 手塚順子

鹿沼北中学校 鹿沼西中学校 田中洋輔

鹿沼北中学校 北押原中学校 菊地智美

鹿沼北中学校 南摩中学校 田中崇仁

北犬飼中学校 宇大附属中学校 芳田潤

北犬飼中学校 鹿沼西中学校 清水望未

北犬飼中学校 北押原中学校 大森純子

北押原中学校 鹿沼東中学校 関口裕紀

北押原中学校 鹿沼東中学校 栗原歌恋

北押原中学校 加蘇中学校 黒澤誓哉

北押原中学校 南摩中学校 北村真実

南摩中学校 鹿沼中央小学校 （養）柴田多美子

南押原中学校 鹿沼西中学校 石川裕子

南押原中学校 粟野中学校 伊奈川正通

南押原中学校 南摩中学校 （養）宇賀神幸

粟野中学校 鹿沼西中学校 中村匠

粟野中学校 北犬飼中学校 竹花浩行

粟野中学校 南押原中学校 大塚博

今市中学校 落合中学校 星野奏

今市中学校 小林中学校 木野内稜

今市中学校 湯西川中学校 川原順子

今市中学校 大室小学校 （養）和田温子

今市中学校 今市第三小学校 （栄）青木泰子

日光東原中学校 今市中学校 榊原栄治

日光東原中学校 今市中学校 中島ほの香

日光東原中学校 日光大沢中学校 藤田亜沙美

日光東原中学校 足尾中学校 石下良栄

落合中学校 今市中学校 石川春野

落合中学校 日光大沢中学校 岩井敏行

豊岡中学校 鹿沼東中学校 （養）古澤麻紀江

日光大沢中学校 日光東原中学校 鈴木直美

日光大沢中学校 藤原中学校 内海信二

小林中学校 日光東原中学校 手塚智博

小林中学校 中宮祠中学校 渡邊敦史

日光中学校 河・宮の原中学校 君島崇一

日光中学校 今市中学校 柳原貴音

日光中学校 今市中学校 佐々木亮太

日光中学校 足尾中学校 矢嶋荘佑

日光中学校 足尾中学校 （栄）柳粼優子

中宮祠中学校 今市第二小学校 宮粼浩子

中宮祠中学校 日光中学校 手塚佳子

中宮祠中学校 湯西川中学校 赤井龍太

藤原中学校 日光中学校 細谷百音

湯西川中学校 足尾中学校 （養）竹澤実千代

足尾中学校 大室小学校 星野秀行

足尾中学校 落合中学校 塚原正人

足尾中学校 豊岡中学校 （養）田村麻衣

【芳賀】

真岡中学校 大内中学校 桜井晃

真岡中学校 長沼中学校 阿久津拓人

真岡中学校 久下田中学校 志賀仁哉

真岡中学校 茂木中学校 矢口茉里奈

真岡東中学校 上・北押原中学校 郄松紗季

真岡東中学校 中村中学校 吉住樹

真岡東中学校 中村中学校 正村遥香

真岡東中学校 益子中学校 大塚康平

真岡東中学校 芳賀中学校 柴山孝子

真岡東中学校 益子中学校 （養）武井麻由子

【芳賀（続き）】

真岡西中学校 宇大附属特別支援学校 土屋峻人

真岡西中学校 真岡中学校 水沼義貴

真岡西中学校 長沼中学校 石川千恵子

大内中学校 真岡東小学校 （養）仁平成美

真岡山前中学校 河・清原中学校 田邊将

真岡山前中学校 長沼中学校 丸田塁

真岡山前中学校 芳賀中学校 片岡亮

中村中学校 真岡中学校 松本真季

中村中学校 物部中学校 音頭瑞希

長沼中学校 真岡中学校 川島崇弘

長沼中学校 真岡東中学校 栗原夕風

久下田中学校 真岡中学校 三上美優

久下田中学校 中村中学校 小林みなみ

久下田中学校 真岡東中学校 （養）川上佳代

物部中学校 真岡東中学校 小森達彰

物部中学校 久下田中学校 （養）櫻井知子

益子中学校 芳賀中学校 金山晴彦

益子中学校 大内中学校 （養）東瀬ちひろ

七井中学校 真岡中学校 紺野雄太郎

七井中学校 益子中学校 宮田裕之

茂木中学校 田野中学校 村田駿介

芳賀中学校 真岡西中学校 薄井麻美

芳賀中学校 真岡西中学校 水越彩

芳賀中学校 真岡山前中学校 水野倫人

芳賀中学校 市貝中学校 福田奈緒美

芳賀中学校 市貝中学校 浪花明日香

【下都賀】

壬生中学校 南犬飼中学校 小林愛理

壬生中学校 安・坂西中学校 伊沢美空

南犬飼中学校 壬生中学校 立石理胡

野木中学校 壬生中学校 伊澤志保

野木中学校 野木第二中学校 山田不朽子

野木中学校 栃木東中学校 中村雅和

野木中学校 栃木南中学校 松井稔

野木中学校 岩舟中学校 立野博昭

野木第二中学校 皆川中学校 小川博司

小山中学校 小山第三中学校 福田真也

小山中学校 栃木東中学校 伊佐真梨子

小山第二中学校 小山第三中学校 阿部悟士

小山第二中学校 小山第三中学校 平塚克幸

小山第二中学校 小山第三中学校 松島俊之

小山第三中学校 野木中学校 飯田佳広

小山第三中学校 小山中学校 西野太河

小山第三中学校 小山第二中学校 加藤好伸

小山第三中学校 栃木東陽中学校 楠美智子

小山第三中学校 国分寺中学校 須藤司

小山第三中学校 小山城南中学校 （養）橋本牧子

小山城南中学校 野木中学校 間中久美

小山城南中学校 野木第二中学校 柿沼慶佑

小山城南中学校 小山第二中学校 成合麻衣

小山城南中学校 大谷中学校 黒川真弓

小山城南中学校 桑中学校 本原蓮

小山城南中学校 栃木東陽中学校 岸紀之

小山城南中学校 桑中学校 （養）和久裕子

大谷中学校 間々田中学校 大嶋正克

大谷中学校 岩舟中学校 福富かおり

間々田中学校 小山第三中学校 津村宏

間々田中学校 小山城南中学校 明原志津男

間々田中学校 大谷中学校 郄橋裕之

【下都賀（続き）】

間々田中学校 藤岡中学校 穴沢華子

乙女中学校 小山城南中学校 日向野由加理

乙女中学校 寺尾中学校 寺島大貴

美田中学校 間々田中学校 矢口昭夫

美田中学校 大平南中学校 鴫原孝恵

桑中学校 壬生中学校 君島敬子

桑中学校 小山中学校 高橋謙人

桑中学校 小山城南中学校 佐山新太郎

桑中学校 小山第三中学校 （養）古川幸子

栃木東中学校 吹上中学校 前田智揮

栃木東中学校 寺尾中学校 安部奈穂子

栃木東中学校 石橋中学校 今野忍

栃木東中学校 栃木東陽中学校 （養）舛田弘子

栃木西中学校 栃木東陽中学校 大門絵美

栃木西中学校 岩舟中学校 橋本由美子

栃木西中学校 南河内第二中学校 王晨健

栃木南中学校 美田中学校 添野千春

栃木南中学校 栃木東陽中学校 中山貴子

栃木南中学校 吹上中学校 吉原英雄

栃木南中学校 石橋中学校 鯨昭文

栃木南中学校 安・佐野西中学校 岸里美

栃木東陽中学校 野木中学校 渡部智裕

栃木東陽中学校 吹上中学校 福田扶美子

栃木東陽中学校 石橋中学校 板倉幸輝

栃木東陽中学校 安・佐野西中学校 山口亜莉咲

栃木東陽中学校 西方中学校 （養）山口由季

（新）栃木北中学校 栃木南中学校 新村有紀

（新）栃木北中学校 皆川中学校 江部義満

（新）栃木北中学校 皆川中学校 椎名茜

（新）栃木北中学校 吹上中学校 鈴木みどり

（新）栃木北中学校 吹上中学校 菊地朋子

（新）栃木北中学校 吹上中学校 神戸幸恵

（新）栃木北中学校 吹上中学校 板倉美和

（新）栃木北中学校 吹上中学校 吉村晃子

（新）栃木北中学校 吹上中学校 山田卓志

（新）栃木北中学校 吹上中学校 川島宗

（新）栃木北中学校 吹上中学校 本間将啓

（新）栃木北中学校 吹上中学校 神原朋佳

（新）栃木北中学校 吹上中学校 大杉悠

（新）栃木北中学校 吹上中学校 齋藤健

（新）栃木北中学校 寺尾中学校 齊藤裕子

（新）栃木北中学校 寺尾中学校 田中康裕

（新）栃木北中学校 寺尾中学校 近藤志帆

（新）栃木北中学校 大平南中学校 後藤和夫

（新）栃木北中学校 都賀中学校 白石和久

（新）栃木北中学校 吹上中学校 （養）山粼恵

大平中学校 宇大附属特別支援学校 福田陽一朗

大平中学校 小山第三中学校 野粼麻美

大平南中学校 野木中学校 秋元拓人

大平南中学校 栃木西中学校 松本晃枝

大平南中学校 栃木西中学校 毛塚千智

大平南中学校 栃木南中学校 森戸光徳

大平南中学校 栃木南中学校 松井良仁

藤岡中学校 皆川中学校 北村健二

藤岡中学校 西方中学校 井寺聡

都賀中学校 小山第三中学校 鈴木孝明

都賀中学校 小山城南中学校 関谷亮介

都賀中学校 栃木西中学校 石坂裕子

西方中学校 壬生中学校 上野琢朗

【下都賀（続き）】

西方中学校 藤岡中学校 本藤正純

西方中学校 寺尾中学校 （養）高野久美子

岩舟中学校 大谷中学校 渡辺泰貴

岩舟中学校 間々田中学校 入江華織

岩舟中学校 藤岡中学校 兵藤栄子

石橋中学校 小山第三中学校 小俣彰廣

石橋中学校 皆川中学校 菊地渉未

石橋中学校 国分寺中学校 横山真樹

国分寺中学校 河・清原中学校 野澤秀樹

国分寺中学校 栃木西中学校 倉井誠

国分寺中学校 都賀中学校 倉澤健一

国分寺中学校 南河内第二中学校 和田眞理子

国分寺中学校 石橋中学校 平田順之

【塩谷南那須】

矢板中学校 片岡中学校 小松哲郎

矢板中学校 片岡中学校 坂本泰成

矢板中学校 氏家中学校 渡邉一彦

矢板中学校 烏山中学校 渡邉祥弘

矢板中学校 小川中学校 福田圭介

矢板中学校 那・野崎中学校 柿沼美紀

矢板中学校沢分校 県・生涯学習課 大越真二

矢板中学校沢分校 河・宮の原中学校 堀江夢乃

矢板中学校沢分校 那・親園中学校 和泉祐貴

片岡中学校 矢板中学校 関谷岳史

片岡中学校 氏家中学校 柿沼昌史

片岡中学校 氏家中学校 大島舞華

片岡中学校 喜連川中学校 京野祐美

片岡中学校 阿久津中学校 末廣明久

片岡中学校 矢板中学校沢分校 （養）福山直子

氏家中学校 矢板中学校 小野泰紀

氏家中学校 矢板中学校 五月女裕昭

氏家中学校 南那須中学校 手塚千恵

氏家中学校 阿久津中学校 黒沢雪菜

氏家中学校 片岡小学校 加藤正明

氏家中学校 北高根沢中学校 （養）堀井美弥子

喜連川中学校 上・今市中学校 郄橋俊裕

喜連川中学校 片岡中学校 齋藤貴子

喜連川中学校 喜連川小学校 （養）阿久津真理恵

南那須中学校 氏家中学校 山本健

南那須中学校 氏家中学校 中田沙有理

南那須中学校 烏山中学校 笹沼寿英

南那須中学校 烏山中学校 井出友紀子

烏山中学校 阿久津中学校 淺田亨

烏山中学校 馬頭中学校 齋藤稚加子

烏山中学校 小川中学校 塚原美之

塩谷中学校 片岡中学校 柿沼早見

阿久津中学校 氏家中学校 郄橋未来

阿久津中学校 馬頭中学校 佐々直哉

北高根沢中学校 喜連川中学校 （養）廣瀬友美

馬頭中学校 南那須中学校 伊藤祐一

馬頭中学校 烏山中学校 吉田史江

小川中学校 片岡中学校 津田仁志

小川中学校 馬頭中学校 君島剛

小川中学校 馬頭中学校 斉藤真

【那須】

大田原中学校 若草中学校 鈴木進也

大田原中学校 金田北中学校 室井朋裕

大田原中学校 金田北中学校 藤田美香子

大田原中学校 金田北中学校 渡邊裕也

【那須（続き）】

大田原中学校 黒羽中学校 武田由佳

大田原中学校 高林中学校 山崎拓也

若草中学校 上・南押原中学校 宇都木大輝

若草中学校 金田北中学校 葛西正章

若草中学校 野崎中学校 渡邊真光

若草中学校 湯津上中学校 山口剛史

若草中学校 湯津上中学校 屋代眞祐

若草中学校 黒羽中学校 新井昇

親園中学校 大田原中学校 上野加瑞志

親園中学校 若草中学校 増渕拓

親園中学校 黒磯中学校 安達巧

金田北中学校 大田原中学校 板垣絵莉香

金田北中学校 若草中学校 粕谷睦子

金田北中学校 湯津上中学校 君島侑樹

金田北中学校 那須中学校 後藤憲一郎

金田南中学校 那須中央中学校 齋藤沙織

金田南中学校 奥沢小学校 （養）竹島茉里

金田南中学校北金丸分校 安・毛野中学校 初谷直路

金田南中学校北金丸分校 大田原小学校 山口洋司

野崎中学校 矢板東高附属中学校 屋代貴之

野崎中学校 塩南・矢板中学校沢分校 谷川知弥

野崎中学校 湯津上中学校 関谷有香

湯津上中学校 大田原中学校 渋井博之

湯津上中学校 親園中学校 後藤正文

湯津上中学校 金田北中学校 柳田隼弥

湯津上中学校 金田南中学校 浄法寺美穂

湯津上中学校 黒羽中学校 矢板克則

黒羽中学校 下・野木中学校 大竹太郎

那須中学校 大田原中学校 河和瑠海

那須中学校 那須中央中学校 大平健一

那須中学校 那須中央中学校 野沢こずえ

那須中学校 日新中学校 深澤貴久

那須中学校 西那須野中学校 平山朋弘

那須中学校 西那須野中学校 倉井陽之

那須中央中学校 大田原小学校 佐藤裕樹

那須中央中学校 那須中学校 榎恒悠

黒磯中学校 東陽小学校 佐藤郁哉

黒磯中学校 厚崎中学校 生澤暢大

黒磯中学校 西那須野中学校 和田悦子

黒磯北中学校 三島中学校 福田玲奈

厚崎中学校 黒磯北中学校 小滝逸人

厚崎中学校 日新中学校 馬場大輔

厚崎中学校 箒根学園 須藤修

日新中学校 那須中学校 吉田佳子

日新中学校 東那須野中学校 大井達実

日新中学校 西那須野中学校 羽鳥充洋

東那須野中学校 厚崎中学校 亀梨孟留

東那須野中学校 西那須野中学校 馬場真澄

東那須野中学校 塩原小中学校 室井明美

高林中学校 厚崎中学校 貝瀬佳子

高林中学校 塩原小中学校 川中子恵太

三島中学校 河・雀宮中学校 小林彩

三島中学校 埼玉小学校 加藤優汰

三島中学校 大田原中学校 村上大輝

三島中学校 黒磯北中学校 郄橋元彦

三島中学校 黒磯北中学校 星静佳

三島中学校 日新中学校 齊藤恵子

三島中学校 西那須野中学校 手塚結美

三島中学校 西那須野中学校 月井大輔

【那須（続き）】

三島中学校 厚崎中学校 （栄）塩野目奈穂

西那須野中学校 埼玉小学校 菊地康平

西那須野中学校 親園中学校 栗田芙由美

西那須野中学校 厚崎中学校 古川航

西那須野中学校 東那須野中学校 石神真葵

西那須野中学校 箒根学園 相馬照典

西那須野中学校 塩南・矢板東小学校 （栄）金武玲華

【安足】

佐野城東中学校 佐野高附属中学校 石塚弘幸

佐野城東中学校 佐野北中学校 長島久実子

佐野城東中学校 あそ野学園義務教育学校大芦守

佐野城東中学校 毛野中学校 富澤いずみ

佐野城東中学校 赤見中学校 （養）石山順子

佐野西中学校 佐野南中学校 笹川丈泰

佐野西中学校 あそ野学園義務教育学校 （養）湯澤美奈子

佐野南中学校 田沼東中学校 小宮博美

佐野南中学校 足利第三中学校 須藤智房

佐野北中学校 佐野城東中学校 谷菜見子

佐野北中学校 赤見中学校 金井直美

佐野北中学校 山辺中学校 川島正枝

赤見中学校 旗川小学校 浅生雅一

赤見中学校 佐野城東中学校 青木由紀子

赤見中学校 佐野西中学校 松島光紅

赤見中学校 足利北中学校 町田玲菜

赤見中学校 栃本小学校 （養）齋藤久恵

田沼東中学校 旗川小学校 元田勝章

田沼東中学校 多田小学校 郄野陽子

田沼東中学校 佐野城東中学校 齋藤雄一

田沼東中学校 佐野城東中学校 穴原美奈子

田沼東中学校 足利第一中学校 石川祐樹

足利第一中学校 山辺中学校 須永ゆきの

足利第一中学校 協和中学校 長秀和

足利第一中学校 佐野城東中学校 赤坂紗采

足利第三中学校 下・寺尾中学校 小島桃世

足利第三中学校 足利第一中学校 川崎昌信

毛野中学校 足利西中学校 濱田光俊

毛野中学校 坂西中学校 石嶋香代

毛野中学校 葛生義務教育学校 新開輝

山辺中学校 坂西中学校 工藤竜也

山辺中学校 佐野北中学校 櫻井学

足利西中学校 名草小学校 中澤知子

足利西中学校 足利北中学校 山地優宏

足利北中学校 佐野高附属中学校 （養）小林美知代

富田中学校 坂西中学校 小林聡

協和中学校 毛野中学校 沖山磨

協和中学校 毛野中学校 長ヶ部裕子

協和中学校 佐野北中学校 岡田日和

坂西中学校 足利市教委 久村裕一

坂西中学校 下・大平南中学校 田中功一郎

坂西中学校 協和中学校 松葉ちひろ

坂西中学校 協和中学校 河内理絵子

義務教育学校一般教員異動

【下都賀】

絹義務教育学校 小山城南中学校 丸山拓野

絹義務教育学校 小山城東小学校 粕谷彩

絹義務教育学校 羽川西小学校 丸山真弓

南河内小中学校 大平中学校 葭葉瑞恵

南河内小中学校 都賀中学校 生井歩

南河内小中学校 壬生東小学校 横内健太

南河内小中学校 栃木大宮北小学校 川井祐実

南河内小中学校 下野緑小学校 北島志織

南河内小中学校 那・稲村小学校 泉井真矢

南河内小中学校 安・天明小学校 福井泰佑

南河内小中学校 古山小学校 （養）伊藤美穂

【那須】

箒根学園 槻沢小学校 海老澤雅子

箒根学園 塩原小中学校 豊田優

箒根学園 稲村小学校 佐藤博樹

箒根学園 東那須野中学校 藤田美代子

箒根学園 高林中学校 石原由美

箒根学園 三島中学校 本澤秀二

塩原小中学校 親園小学校 江連奈央

塩原小中学校 那須塩原西小学校 安田まゆみ

塩原小中学校 高林中学校 植木麻弓

塩原小中学校 三島中学校 伊藤敏明

【安足】

あそ野学園義務教育学校 佐野城北小学校 山根優希

あそ野学園義務教育学校 旗川小学校 大木珠美

あそ野学園義務教育学校 吉水小学校 落合紗南

あそ野学園義務教育学校 佐野西中学校 新井義之

あそ野学園義務教育学校 佐野城東中学校 （養）大塚瞳

あそ野学園義務教育学校 葛生義務教育学校 （養）山田緑

葛生義務教育学校 犬伏東小学校 新村未紀

葛生義務教育学校 あそ野学園義務教育学校嶋田和明

葛生義務教育学校 佐野西中学校 （養）久米浩子

中学校新任栄養教諭

【下都賀】

壬生中学校 壬生中学校 （栄）栃木美希

中学校新採教員【教諭】

【河内】

上三川中学校 酒井惣伍

明治中学校 伊藤大志郎

一条中学校 岩崎世佳

一条中学校 古口希美

陽北中学校 北條広朔

陽北中学校 郄橋伽蓮

旭中学校 古橋怜子

陽南中学校 佐藤義竜

陽南中学校 入江尊

星が丘中学校 田代翔大

星が丘中学校 河合汰樹

陽東中学校 赤塚由里亜

陽東中学校 星尚悟

泉が丘中学校 磯谷真理那

泉が丘中学校 峯野凜菜

宮の原中学校 西牟田浩章

宮の原中学校 松本直士

清原中学校 黒粼遥

清原中学校 綱川優希

横川中学校 遠藤凌太

横川中学校 玉山奈菜

豊郷中学校 村井浩乃

豊郷中学校 益子智裕

国本中学校 猪荑総太觔

国本中学校 宇野彩花

城山中学校 郄瀬晃弘

姿川中学校 花塚由夏

雀宮中学校 鈴木友晴

宝木中学校 加藤由菜

若松原中学校 小森彗輝

若松原中学校 小松礼奈

河内中学校 野中駿

河内中学校 片岡巧

【上都賀】

鹿沼東中学校 川西正太

鹿沼西中学校 三柴佳恵

粟野中学校 長翔之介

今市中学校 植木未智

今市中学校 松沼瑞歩

日光東原中学校 齋藤大和

豊岡中学校 平野安惟

日光大沢中学校 星野左知

日光大沢中学校 中野花音

小林中学校 尾形優樹

日光中学校 須藤俊亮

中宮祠中学校 横塚克裕

藤原中学校 牧孝憲

足尾中学校 阿久津祭

【芳賀】

真岡中学校 中島知樹

真岡中学校 松本夕依

真岡東中学校 生井千遥

真岡東中学校 佐藤康介

真岡西中学校 須藤咲乃

大内中学校 郄橋伸夫

【芳賀（続き）】

中村中学校 横山峻之輔

中村中学校 田村菜々美

長沼中学校 高橋郁光

久下田中学校 田中愛大

物部中学校 内田貴大

田野中学校 菱沼雅史

益子中学校 加賀谷昂範

益子中学校 胗町明加

七井中学校 邑樂慎介

茂木中学校 川田悠斗

芳賀中学校 鈴木暁人

芳賀中学校 毛塚優貴

【下都賀】

壬生中学校 大森千聖

壬生中学校 三島優花

南犬飼中学校 大橋芽唯

野木中学校 秋津壮輝

野木第二中学校 柴田拓海

小山中学校 長谷川比呂

小山第二中学校 野上美里

小山第二中学校 飯塚由鳥

小山第三中学校 豊田憲

小山第三中学校 小林侑海人

小山城南中学校 大野寛介

小山城南中学校 遠藤民生

大谷中学校 鈴木里歩

大谷中学校 八木雄翔

間々田中学校 荒井悠多

乙女中学校 若林理希

豊田中学校 矢部くるみ

美田中学校 佐々木奈緒子

桑中学校 長谷川瑞起

栃木東中学校 木村夏葵

栃木西中学校 渡邉真稀人

栃木南中学校 鷺谷美月

栃木東陽中学校 黒粼優衣

（新）栃木北中学校 千葉亜美

（新）栃木北中学校 大出和也

大平中学校 関口真人

大平南中学校 吉田航希

都賀中学校 小林到

西方中学校 伏木智彬

岩舟中学校 三木愛美

岩舟中学校 國分美翔

南河内第二中学校 佐藤妙

南河内第二中学校 杉山果夢

石橋中学校 若林桃花

石橋中学校 加藤大輝

国分寺中学校 野畑雄史

【塩谷南那須】

矢板中学校 山口菜花

片岡中学校 北條智泉

氏家中学校 郄橋由衣

氏家中学校 水谷詩音

氏家中学校 山田優衣

烏山中学校 木村かえで

塩谷中学校 櫻井隆広

阿久津中学校 海津大和

馬頭中学校 菊地優太

【那須】

大田原中学校 吉田拓矢

大田原中学校 近藤遥

若草中学校 杉浦珠衣

親園中学校 佐々木優莉亜

金田北中学校 篠原万里

金田南中学校 大栗悠聖

野崎中学校 池田翔

湯津上中学校 萩原実咲

黒羽中学校 吹春樹

那須中学校 齋藤宏

那須中央中学校 津布樂千明

【那須（続き）】

那須中央中学校 後藤颯太

黒磯中学校 青柳向輝

黒磯北中学校 村松亮

黒磯北中学校 山岸琉人

厚崎中学校 横山ほなみ

厚崎中学校 後藤裕太

日新中学校 菅野寿一

日新中学校 森田裕貴

東那須野中学校 高橋力

東那須野中学校 郄久咲貴

高林中学校 荒川涼次

三島中学校 水品颯希

三島中学校 塩水鳳晟

三島中学校 田中翔乃

西那須野中学校 根本大

西那須野中学校 岩本沙樹

西那須野中学校 黒田龍一

【安足】

佐野城東中学校 増山弥祥

佐野西中学校 中澤港

佐野南中学校 片岡優斗

佐野北中学校 小郄歩夢

佐野北中学校 清水琴音

足利第一中学校 加藤慎也

足利第一中学校 中田結月

足利第二中学校 岩粼綾人

毛野中学校 島村朋子

毛野中学校 増山慶祐

山辺中学校 山口きらら

山辺中学校 木村真歩

足利北中学校 木村翔悟

足利北中学校 別井恒輝

協和中学校 大川明子

協和中学校 赤塚佑也

中学校新採教員【養護教諭】

【河内】

陽東中学校 （養）田愛純

【芳賀】

真岡山前中学校 （養）久保麻姫乃

【下都賀】

野木中学校 （養）白川僚子

小山第三中学校 （養）飯島紗也子

乙女中学校 （養）村石優美

【那須】

三島中学校 （養）碓氷七菜

西那須野中学校 （養）野口明日香

義務教育学校新採教員【教諭】

【下都賀】

南河内小中学校 井上尚哉

南河内小中学校 渡会琴音

南河内小中学校 花岡莉

【那須】

箒根学園 手塚朱里

塩原小中学校 藤原広翔

【安足】

あそ野学園義務教育学校 近藤智夏

葛生義務教育学校 安藤翼

義務教育学校新採教員【養護教諭】

【下都賀】

絹義務教育学校 （養）柳田夏穂