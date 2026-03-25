【全掲載】栃木県の公立小学校の校長・教頭　2026年春の人事異動一覧　あなたの恩師はどの学校に？

栃木県は4月1日付の公立小学校の教職員人事異動を発表した。

校長、教頭の人事情報をすべて掲載する。

新任校長

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

明治小学校 上三川町教委 石筭秀幸

明治南小学校 上三川中学校 吉澤紀子

昭和小学校 城山中央小学校 小川康行

明保小学校 明保小学校 栗田康弘

横川東小学校 岡本西小学校 川口英利

瑞穂野北小学校 豊郷南小学校 藤井さおり

瑞穂野南小学校 清原中学校 加藤雅継

豊郷北小学校 県・河内教育 鈴木智也

城山東小学校 宇都宮市教委 保知戸孝

姿川第二小学校 新田小学校 郄梨修

雀宮東小学校 雀宮東小学校 前原義之

雀宮南小学校 富屋小学校 篠粼淳子

御幸が原小学校 上河内西小学校 柳田多寿

陽光小学校 姿川中央小学校 杉山元子

瑞穂台小学校 宇都宮泉が丘小学校 河上有美子

新田小学校 城山西小学校 松島清香

上戸祭小学校 陽光小学校 鈴木葉子

上河内西小学校 岡本小学校 渡辺幸子

岡本西小学校 峰小学校 須田敦子

田原西小学校 晃宝小学校 佐々木美和

【上都賀】

池ノ森小学校 鹿沼東中学校 郄橋奈穂子

板荷小学校 鹿沼市教委 吉江紫

清洲第二小学校 中宮祠中学校 荏原寛一

永野小学校 県・上都賀教育 増田美紀子

日光大沢小学校 今市第三小学校 片桐亘博

大室小学校 日光中学校 渡辺聡

【芳賀】

亀山小学校 真岡西小学校 川又信昭

長沼小学校 長沼小学校 大谷真奈美

久下田小学校 真岡市教委 櫻井秀樹

物部小学校 物部中学校 中野周子

益子西小学校 益子小学校 藤野勝也

逆川小学校 真岡山前小学校 青柳晋作

中川小学校 真岡大内東小学校 郄野久美子

赤羽小学校 赤羽小学校 國井朱美

【下都賀】

羽生田小学校 壬生東小学校 簗島美幸

壬生北小学校 壬生小学校 遠藤貴子

安塚小学校 県・下都賀教育 吉田達也

小山第二小学校 羽川西小学校 菊地和美

若木小学校 若木小学校 松井隆一

寒川小学校 大谷南小学校 櫻井智司

豊田小学校 大谷北小学校 伊東宏隆

栃木第三小学校 栃木南小学校 相田孝

赤麻小学校 寺尾中学校 板子宏

家中小学校 県・総教センター 伊藤昌夫

静和小学校 栃木市教委 早乙女豊

石橋北小学校 南河内小中学校 岡本直美

【塩谷南那須】

乙畑小学校 矢板小学校 井上貴仁

安沢小学校 矢板中学校沢分校 曽田尊子

江川小学校 押上小学校 斎藤美由紀

境小学校 馬頭東小学校 山本政宏

塩谷大宮小学校 塩谷中学校 清水良知

【塩谷南那須（続き）】

高根沢中央小学校 阿久津中学校 木村真一

高根沢東小学校 高根沢北小学校 宇塚利和

高根沢北小学校 高根沢西小学校 福山賢一

小川小学校 県・塩谷南那須教育 星智宏

【那須】

羽田小学校 野崎中学校 栗原崇志

石上小学校 那須塩原西小学校 西海寿

佐久山小学校 金田北中学校 笹沼恵子

湯津上小学校 須賀川小学校 小林百合子

川西小学校 金田南中学校 館野恵子

学びの森小学校 県・那須教育 大輪克哉

稲村小学校 稲村小学校 宇田川浩

埼玉小学校 県・総教センター 和田淳子

共英小学校 大原間小学校 矢板浩美

鍋掛小学校 那須塩原東原小学校 池田利広

高林小学校 三島小学校 大野きよみ

槻沢小学校 三島小学校 近藤昌宏

【安足】

佐野小学校 佐野高附属中学校 竹前大輔

天明小学校 天明小学校 関谷喜彦

旗川小学校 佐野市教委 長島博

吾妻小学校 界小学校 生形和彦

吉水小学校 赤見中学校 石原佳宏

青葉小学校 青葉小学校 根岸美登里

東山小学校 石塚小学校 尾島敏裕

足利桜小学校 北郷小学校 永島厚洋

毛野南小学校 毛野南小学校 板東礼子

三重小学校 三重小学校 内山和恵

名草小学校 東山小学校 湯澤典子

矢場川小学校 筑波小学校 坂田幸恵

梁田小学校 足利市教委 栗原貴広

校長異動

【河内】

宇都宮東小学校 瑞穂台小学校 谷黒潤

宇都宮西原小学校 瑞穂野南小学校 伊藤雅幸

今泉小学校 岡本西小学校 小沼芳充

宇都宮桜小学校 宇都宮城東小学校 郄橋正和

錦小学校 清原東小学校 長谷川正子

宇都宮緑が丘小学校 上河内西小学校 吉田晋

宝木小学校 雀宮南小学校 伊藤敏子

宇都宮城東小学校 田原西小学校 塩沢美奈子

清原東小学校 明治南小学校 須藤崇弘

豊郷中央小学校 上戸祭小学校 西村詔子

【上都賀】

鹿沼みどりが丘小学校 楡木小学校 飯野明美

楡木小学校 板荷小学校 小郄勝則

今市第三小学校 足尾中学校 宮崎哲

【芳賀】

真岡小学校 真岡西小学校 中島浩之

真岡西小学校 長田小学校 菅野康三

真岡山前小学校 物部小学校 飯島志津栄

長田小学校 亀山小学校 入江聡

益子小学校 中川小学校 青木幹雄

茂木小学校 茂木中学校 生井克成

【下都賀】

壬生東小学校 羽生田小学校 落合幸子

小山第一小学校 若木小学校 長嶋裕子

小山城東小学校 豊田小学校 星野友保

乙女小学校 小山第二小学校 青田由美子

栃木中央小学校 県・下都賀教育 阿部信太郎

栃木大宮北小学校 合戦場小学校 鈴木教益

大平東小学校 赤麻小学校 金井聡子

合戦場小学校 大平東小学校 新村勲

【塩谷南那須】

片岡小学校 安沢小学校 岡田久美子

荒川小学校 小川小学校 田島照明

烏山小学校 片岡小学校 墨野倉泰宏

高根沢西小学校 高根沢中央小学校 見目正恵

【那須】

那須塩原東原小学校 高林小学校 村上まゆみ

那須塩原東小学校 鍋掛小学校 宇梶誠司

【安足】

佐野城北小学校 毛野南小学校 小松原茂雄

けやき小学校 名草小学校 保々悦子

毛野小学校 青葉小学校 松浦敏夫

山辺小学校 足利市教委 服部知恵子

葉鹿小学校 矢場川小学校 橋本和美

新任教頭

【河内】

上三川小学校 本郷小学校 吉澤貴美子

明治小学校 明治小学校 茺田義人

宇都宮桜小学校 宇都宮桜小学校 松本尚美

峰小学校 錦小学校 市川明弘

宇都宮泉が丘小学校 宇都宮泉が丘小学校 荒川公美子

宇都宮泉が丘小学校 ゆいの杜小学校 舩津豊人

宇都宮緑が丘小学校 宇都宮城東小学校 藤田明江

御幸小学校 宝木小学校 田中昌子

平石中央小学校 宇都宮市教委 加藤裕史

平石北小学校 県・義務教育課 砂川裕美

横川西小学校 石井小学校 新井武

国本西小学校 宇都宮市教委 篠󠄀粼敦史

城山西小学校 篠井小学校 山木みどり

富屋小学校 上戸祭小学校 和氣智子

雀宮東小学校 宇都宮市教委 齋藤崇晴

晃宝小学校 宇都宮大学 関口健一

新田小学校 新田小学校 森戸敦

上河内西小学校 宇都宮市教委 柴田亙

上河内中央小学校 姿川第二小学校 藤井直子

岡本小学校 県・教育政策課 中村智治

白沢小学校 県・総教センター 武井玲子

田原小学校 白沢小学校 小沼祐子

ゆいの杜小学校 豊郷中央小学校 大松茂夫

【上都賀】

菊沢西小学校 さつきが丘小学校 久保優子

津田小学校 板荷小学校 北島裕子

鹿沼みどりが丘小学校 鹿沼みどりが丘小学校 大類忠

清洲第一小学校 鹿沼西小学校 齊藤みゆき

粕尾小学校 北犬飼中学校 石川恵

落合東小学校 日光小学校 浅田鉄也

鬼怒川小学校 猪倉小学校 臼杵大輔

足尾小学校 今市第三小学校 杉江光太郎

【芳賀】

真岡西小学校 県・総教センター 天川有紀

真岡大内東小学校 真岡東中学校 大根田聡

真岡山前小学校 県・芳賀教育 渡辺智則

長沼小学校 真岡中学校 柴山隆志

物部小学校 物部小学校 塩沢博之

田野小学校 七井小学校 郄橋由実子

益子小学校 益子町教委 保坂敦子

市貝小学校 芳賀中学校 𥱋美智子

赤羽小学校 芳賀東小学校 高久誠

芳賀南小学校 市貝町教委 𥱋真也

【下都賀】

壬生小学校 壬生小学校 田村奈緒美

睦小学校 安塚小学校 片山由美子

小山城南小学校 東城南小学校 村田真里子

小山城北小学校 小山城南小学校 安良岡委久子

大谷南小学校 乙女小学校 森田美幸

下生井小学校 中小学校 大出有子

小山穂積小学校 豊田小学校 稲葉恵津代

萱橋小学校 大谷東小学校 郄橋美智子

栃木南小学校 栃木大宮北小学校 大𣘺信広

栃木大宮南小学校 岩舟小学校 柏原益志

皆川城東小学校 赤麻小学校 柏崎友洋

【下都賀（続き）】

大平東小学校 寺尾小学校 柿沼克典

大平西小学校 合戦場小学校 越沼有子

部屋小学校 藤岡中学校 和久井宏行

家中小学校 家中小学校 稲葉晃一

西方小学校 小野寺小学校 小倉美由紀

小野寺小学校 栃木市教委 飯田浩子

祇園小学校 祇園小学校 田村宣明

下野緑小学校 国分寺小学校 芋川晴恵

石橋北小学校 石橋北小学校 澤田貴典

【塩谷南那須】

矢板小学校 船生小学校 八巻修

片岡小学校 片岡小学校 齋藤章子

乙畑小学校 県・教育政策課 中山孝志

氏家小学校 氏家小学校 清水克子

江川小学校 烏山中学校 石塚英明

船生小学校 玉生小学校 郄橋里佳

阿久津小学校 阿久津小学校 柳原守

高根沢東小学校 阿久津中学校 荒川恵一

高根沢北小学校 高根沢中央小学校 今平千歳

馬頭東小学校 小川中学校 郄橋徹

【那須】

宇田川小学校 宇田川小学校 室井真弓

市野沢小学校 市野沢小学校 藤田純子

金丸小学校 黒田原小学校 益子良恵

薄葉小学校 紫塚小学校 山田美穂

川西小学校 金丸小学校 笹沼裕一

稲村小学校 県・生涯学習課 今井裕一

那須塩原東原小学校 那須塩原東原小学校 郄山千春

埼玉小学校 三島小学校 平山彰二

豊浦小学校 箒根学園 狩野敦子

鍋掛小学校 共英小学校 坪山誠

高林小学校 黒磯小学校 福田雅世

青木小学校 波立小学校 三森律子

那須塩原南小学校 那須塩原市教委 二階堂祐紀子

那須塩原西小学校 大山小学校 戸粼博文

【安足】

天明小学校 県・安足教育 田中直子

植野小学校 植野小学校 内田美千代

犬伏小学校 吾妻小学校 長島佳代

犬伏東小学校 栃本小学校 戸叶和宏

赤見小学校 赤見小学校 新里千聡

石塚小学校 石塚小学校 関谷晃実

出流原小学校 佐野市教委 中村和敏

田沼小学校 多田小学校 山粼亜希子

栃本小学校 佐野城北小学校 栗原雅枝

けやき小学校 青葉小学校 山本晴美

青葉小学校 東山小学校 眞尾恵子

毛野南小学校 矢場川小学校 近藤正和

足利南小学校 大月小学校 池田幸子

足利山前小学校 足利桜小学校 前原仁

北郷小学校 足利市教委 藤生拓也

大月小学校 坂西中学校 佐山幸生

富田小学校 梁田小学校 猿橋裕美

筑波小学校 山辺小学校 三柴君予

御厨小学校 御厨小学校 西田幹子

坂西北小学校 小俣小学校 三浦美保

小俣小学校 富田中学校 川田博

教頭異動

【河内】

本郷小学校 上三川北小学校 森健

上三川北小学校 本郷小学校 今野守

宇都宮中央小学校 石井小学校 矢口知明

宇都宮西小学校 横川東小学校 佐山史子

戸祭小学校 御幸小学校 細越淳

陽南小学校 ゆいの杜小学校 加藤正人

石井小学校 横川中央小学校 庄司由夏

明保小学校 平石中央小学校 小栗則子

横川中央小学校 上河内中央小学校 菅谷智恵

横川東小学校 横川西小学校 竹之内孝二

豊郷南小学校 姿川第一小学校 川口靜

城山中央小学校 国本西小学校 近藤真

姿川中央小学校 雀宮中学校 杵渕壮

姿川第一小学校 雀宮南小学校 藤田直樹

雀宮南小学校 西が岡小学校 鈴木淳司

陽光小学校 白沢小学校 松尾正輝

西が岡小学校 田原小学校 数又正史

岡本西小学校 宇都宮緑が丘小学校 野口知昭

【上都賀】

鹿沼中央小学校 菊沢西小学校 諸橋順子

加園小学校 清洲第一小学校 宇賀神万理

南摩小学校 鹿沼中央小学校 中田浩

南押原小学校 南摩小学校 長島光晴

今市小学校 落合東小学校 星治

今市第三小学校 三依小学校 太田みどり

大桑小学校 足尾小学校 齋藤久美子

轟小学校 大桑小学校 宮崎直美

日光大沢小学校 轟小学校 古島由美子

猪倉小学校 日光小学校 長谷川弘子

日光小学校 下原小学校 岸万衣子

下原小学校 鬼怒川小学校 野澤千枝

三依小学校 三依中学校 浅田朗子

【芳賀】

真岡小学校 真岡大内西小学校 黒󠄀粼雅章

真岡大内西小学校 田野小学校 吉永有朋

芳賀東小学校 田野中学校 佐藤伴緒

【下都賀】

壬生東小学校 睦小学校 佐々木一孝

小山第三小学校 下生井小学校 佐立裕子

旭小学校 小山穂積小学校 佐山智一

若木小学校 萱橋小学校 須藤千栄

東城南小学校 大谷東小学校 柿沢知宏

大谷東小学校 東城南小学校 松下真由美

大谷北小学校 小山城南小学校 木下友絵

羽川西小学校 小山第三小学校 黒子美和子

栃木第三小学校 皆川城東小学校 早川由美

岩舟小学校 小野寺小学校 梶木佳子

古山小学校 祇園小学校 木下恵

【塩谷南那須】

押上小学校 熟田小学校 関範子

熟田小学校 喜連川小学校 大森康之

さくら南小学校 氏家小学校 齋藤勝巳

喜連川小学校 さくら南小学校 松本博史

高根沢西小学校 高根沢東小学校 相澤聖子

【那須】

羽田小学校 市野沢小学校 伊藤康子

【那須（続き）】

黒羽小学校 薄葉小学校 平田由美子

須賀川小学校 羽田小学校 井上佳子

両郷中央小学校 宇田川小学校 田辺裕

学びの森小学校 那須高原小学校 月井浩幸

那須高原小学校 学びの森小学校 横田洋勝

黒磯小学校 箒根学園 福田悦子

大原間小学校 豊浦小学校 加藤紀子

三島小学校 那須塩原南小学校 鏑木崇

三島小学校 高林小学校 橋本直子

【安足】

界小学校 栃本小学校 半田歩

東山小学校 足利南小学校 車田まゆみ

三重小学校 富田小学校 阿部勝