元宝塚歌劇団星組娘役の愛水せれ奈が25日までにインスタグラムを更新。出産を報告した。

「皆様ご無沙汰いたしております 10ヶ月ぶりの投稿になります わたし、#愛水せれ奈健在しております」と切り出し「実はこの度、我が家へコウノトリが運んできてくれ、新しい家族がひとり増えました 産まれてきてくれるまでは何があるかわからないのでご報告が遅くなりました 申し訳ございません」と出産を報告した。

「Instagramが止まったときからとにかく#悪阻が酷く家から出られない日々が3ヶ月続きました。ご飯も食べられず、どんどん体重は減り、受験生のときと同じ重さに。。。」と打ち明け「最終的には水ももどすようになり、"妊娠悪阻"と診断され、#入院にいたりました」とつづった。

「それだけ過酷な時期があったせいか！出産は驚くほどの#安産で4回力んだらご登場してくれました 36時間後にはLIVE配信観ておりました笑 よって、母子共に元気です」と子どもの写真や近影をアップした。

愛水は17年12月24日「ベルリン、わが愛」「Bouquet de TAKARAZUKA」の千秋楽をもって宝塚を退団した。