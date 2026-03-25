「奈良に帰れたらいいな」迷子シカが警察に“出頭”し捕獲　大阪で目撃情報相次ぐ　奈良県知事は受け入れ否定も大阪市長は前向き発言

大阪で目撃が相次いでいるシカですが、今度は警察施設に迷い込んだようです。

今回、捕獲作戦が行われましたが、迷い込んでいるシカはどうなったのでしょうか。

25日午前8時前、大阪府警察本部関目別館の敷地内でのんびりと草をはんでいたのは、奈良公園から来た可能性があるシカ。

24日午後6時半ごろ、このシカはまるで警察施設に“出頭”したかのように入り込んだといいます。

一夜明けた25日も、シカは警察施設の中で気ままに過ごしていたのですが、シカを車庫のほうに誘導しようとしているのか、多くの警察官が取り囲んでシカと対峙（たいじ）していました。

大阪府警が、大阪市に対してシカの捕獲を視野に対応を要請。

マイペースで歩き回るシカと、取り囲む警察官とのにらみ合いが2時間余りも続きました。

この騒動に、周囲にはシカを見に来たという市民の姿もあり、「（Q.警察の敷地にシカ）一番安全かなとは思いますね。なかなか警察の敷地には来られないので。でも奈良に帰れたらいいなと思います」と話しました。

“神の使い”として知られ、国の天然記念物にも指定されている奈良公園のシカ。

3月に入り、その姿を公園外で見たとの目撃情報が相次ぎました。

17日には、ついに大阪府との境を越え、東大阪市で歩くシカを発見。

その後も足取りを西へ西へと延ばしたシカは、先週末から大阪市内に居座り続け、23日にはついにその姿を大阪屈指の繁華街・梅田からわずか2kmの公園で発見。

そして24日も、大阪市内の住宅街を植え込みの草を食べながら気ままに移動し、道路を横断するなどして混乱も。

大阪市の横山市長は、シカの扱いについて奈良県と協議するとしていました。

しかし、奈良県の山下知事は25日に「奈良公園から出たシカは天然記念物ではなくなります。イノシシや熊と同様の野生生物ということになります」と述べ、他の都道府県で捕獲されたシカは奈良県内で受け入れられないとの考えを示しました。

受け入れを断られたシカは、今後どうなってしまうのか。

25日午後1時前、雨が降り始めた大阪市の警察施設では、シカを見守るような午前中の少しのどかな雰囲気とは一転し、緊張感も漂ってきました。

木陰に座り雨宿りをしているシカに、大阪市の職員とみられる数人が近づき、シカの保護、捕獲に向けた準備を始めているようにも見えます。

その直後、シカが立ち上がり移動を始めると、シカの周囲を市の職員らが取り囲み、倉庫のような場所に誘導。

そして午後1時15分ごろ、シカをおりに追い込み無事に捕獲しました。

大阪市健康局によりますと、捕獲されたシカは大阪市動物管理センターで一時保護されるということです。

午後2時半過ぎ、大阪市の横山市長は会見で、シカが警察施設に入ったことで、急きょ捕獲作戦が実行できたなどと経緯を説明しました。

大阪市・横山英幸市長：

きょう急転直下。（シカが）公共施設の方に入って安全が確保できた。おりの中に魅惑的な食物を入れたというふうに聞いている。シカさんにもようおとなしくおりに入ってくれたなと感謝したい。

さらにシカの今後についても注目の発言が。

大阪市・横山英幸市長：

今回の個体を見ると、非常に性格もおとなしくて、捕獲をした上で受け入れ先を並行して調整していた。（大阪府内で）非常に前向きなお答えをいただいている。

すでに大阪府内で、シカの受け入れに前向きな施設があることを明かしました。