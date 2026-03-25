銘店の味「レストランHACHIのナポリタンソース」を無料配布！26日に渋谷、30日に仙台で開催。

ハチ食品は、「レストランHACHI」監修による新商品「レストランHACHIのナポリタンソース」の発売を記念し、2026年3月26日に東京、3月30日に仙台でサンプリングイベントを実施します。

東京会場では抽選会も実施

2013年にナポリタンが日本一（※注1）に輝いた仙台の銘店「レストランHACHI」と、たっぷりパスタシリーズの購買個数がNo.1（※注2）の「ハチ食品」がタッグを組んだ「レストランHACHIのナポリタンソース」。

"家庭でもレストランHACHIの味を楽しんでほしい"という想いから商品化されました。

商品について詳しくは、公式サイトから確認できます。

「レストランHACHIのナポリタンソース」の発売を記念して、無料サンプリングイベントが実施されます。

開催日、会場は下記のとおり。

東京...3月26日 10時〜20時（会場：渋谷マークシティ）

配布個数：5000個

仙台...3月30日 12時15分〜17時45分（会場：仙台駅 Date VISION イベントスペース）

配布個数：2000個

各会場で「レストランHACHIのナポリタンソース」がひとり1個配布されます。

各会場とも、配布予定数に達し次第終了。配布内容・実施方法・配布数量は、当日の状況によって変更となる場合があります。

さらに東京会場では、抽選会も実施されます。

ハチ食品のInstagramまたはXをフォローし、いいねをすると誰でも「ガラポン抽選会」に参加できます。景品は26年春夏新商品セットです。

※注1 2013年カゴメ主催の「ナポリタンスタジアム」でレストランHACHIの「ハンバーグナポリタン」がグランプリを獲得

※注2 インテージ新SCI パスタソース 簡便度：温めるタイプ市場 2025年1月〜12月 購買個数No.1ブランド

東京バーゲンマニア編集部