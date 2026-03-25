ホロライブ所属の人気VTuber・兎田ぺこらが3月24日、「『サイゼリヤ』の激ウマメニューをお家で再現する」と題した料理配信を行なった。

（関連：【画像あり】兎田ぺこらが自宅で再現したサイゼの人気メニュー）

277万人のチャンネル登録者を抱える「Pekora Ch.」（YouTube）では、ゲームや雑談だけでなく、料理配信も人気コンテンツだ。兎田家のオリジナルレシピのほか、二郎系ラーメン、「麻薬玉子」や「三不粘（サンプーチャン）」などバズを起こした料理など気になるテーマが多く、今回の配信と近いものでは、ケンタッキーフライドチキン（KFC）のオリジナルチキンの再現にもチャレンジしていた。

冒頭、サイゼリヤへの思い入れを語るぺこら。学生時代、存在は知っていたものの高級店だと思い込んで何となく避けていたが、一度足を運んでみるとその安さと料理のおいしさにハマり、これまで数えきれないほど通ってきたという。

今回再現するメニューは、多くの人が“サイゼといえば”で思い浮かべる定番メニューの「ミラノ風ドリア」、こちらも大人気メニューで、ぺこらも毎回のように注文するという「辛味チキン」「小エビのサラダ」の3品だ。

詳しくは配信アーカイブをチェックしてもらいたいところだが、年々料理の腕を上げているぺこらは手際よく調理を進めていく。ミラノ風ドリアはミートソースもホワイトソースもいちから手作りで、小エビのサラダも彩りよく仕上げた。辛味チキンもネットのレシピを参考に味を整え、1時間半程度で3品を揃えている。

お味はというと、辛味チキンは漬け込みの時間が短かったため再現度はやや低めだったものの「鶏肉料理」としてきちんと美味しく、ミラノ風ドリアはなかなかの再現度。ただし、欲を言えばホワイトソースの粘度が足りなかったと厳しい自己採点を下していた。

実食しながらトークも弾む。これだけ料理上手なら、ゲストを招いたコラボ配信も見てみたい……という視聴者の要望に対しては、自分が好きな味を相手も美味しいと思ってくれるか、と考えて緊張してしまうため、人に振る舞うのはあまり好きではないと回答。少なくとも当面の間は、料理配信に登場するのは大人気のぺこらマミー（実母）くらいになりそうだ。

またしてもぺこらが見事な料理の腕前を見せた動画に、コメント欄では「サイゼメニューの再現度、思ってた以上に高かった」「なんやかんや旨そうな感じに仕上がっててすごい笑」「ぺこちゃんの（相変わらず豪快な）手際の良い再現料理は普通に美味そうだった～！」「料理配信をしてるぺこちゃんはほんとに楽しそうで料理愛を感じるから見るの大好き」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）