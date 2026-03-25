旅立ちの春です。

【写真を見る】「恩返しをしたい」思い出を胸にそれぞれの道へ 山形大学の卒業式 晴れやかな表情で決意新たに

山形大学で学んだ学生たちが卒業の日を迎え、学生たちは晴れやかな表情で決意を新たにしていました。

「おめでとうございます」

きょう新たな門出を迎えたのは、山形大学の小白川キャンパスで学んだ学生と、医学部生です。

このうち山形市のやまぎん県民ホールでは小白川キャンパスで学んだ７７３人を対象に卒業式が行われました。

山形大学 玉手英利 学長「いま私たちが生きている社会はかつてない速さで変化しています。そのような時代において皆さんが大学で学んだ知識の大部分はいずれ古くなります。これからも学び続けることで自分をアップデートしてください」

地域教育文化学部 卒業生 伏見晶季さん「大学での学びや出会いを胸にそれぞれの場所で成長を重ねていきたいと思います」

これから社会へと旅立つ卒業生たち。

会場には、仲間や家族と写真を撮ったり語り合ったりする学生たちの笑顔が溢れていました。

■夢や目標は？学生にインタビュー！

大内希美アナウンサー「卒業生の皆さんはこれからどんな未来を歩んでいくのでしょうか。みなさんに夢や目標を聞いていきたいと思います」



卒業生「航空系の仕事に就きます。これからも山形でお世話になるので山形の発展に貢献できるような人になりたい」

大学院まで音楽を学んできたというこちらの学生は、この春、地元・山形を離れ千葉県で音楽の先生になるそうです。

卒業生「千葉で吸収したことを持って山形に帰ってきて山形県に貢献できるように勉強してきます」

Ｑそこにはどんな思いが？

「お世話になってずっと育ってきた地なので先生や両親に恩返しをしたいしさらに良い音楽の教育を発展させていけたらという気持ち」

■地元へ帰る学生たちも

一方、地元に帰り働くという県外出身の学生たちも。

卒業生「４月からは地元（宮城県）に戻って公務員として国のために働きます。ルールを守って明るい雰囲気のやわらかい大人になりたい」

卒業生「地元（新潟県）に帰って金融業」

Ｑ４年間の山形生活はどうだった？

「楽しかった。良い人たちがいっぱいいて」

卒業生「たくさんの人に出会って色々な経験もした４年間だった。色々な人に良い意味で貢献できる大人になりたい」

お父さん「これから頑張ってもらえれば」

これまでの思い出と未来への希望を胸に、卒業生たちは新たな一歩を踏み出していきます。