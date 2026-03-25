「歳の重ね方が素敵」有名ブランドとの共作アイテムを着用！ 50歳ベッカムの華やかなショットに「本当に魅力的」「似合いすぎ」の声
元イングランド代表のMFデイビッド・ベッカム氏が３月25日、公式インスタグラムを更新。６枚の写真をアップロードした。
公開したのは、有名ファッションブランド『BOSS』と共同で手掛ける『BOSS BY BECKHAM』のアイテムを身につけたショット。カジュアルなスタイルからフォーマルな装いまで、さまざまなコーディネートを披露した。
この投稿には「やはりスター」「本当に魅力的」「似合いすぎ」「歳の重ね方が素敵」「ただただかっこいい」「彼に勝る人はいない」といったコメントが寄せられている。
50歳となったスーパーレジェンドのスタイリッシュな姿がファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】50歳ベッカムのスタイリッシュな６カット
公開したのは、有名ファッションブランド『BOSS』と共同で手掛ける『BOSS BY BECKHAM』のアイテムを身につけたショット。カジュアルなスタイルからフォーマルな装いまで、さまざまなコーディネートを披露した。
この投稿には「やはりスター」「本当に魅力的」「似合いすぎ」「歳の重ね方が素敵」「ただただかっこいい」「彼に勝る人はいない」といったコメントが寄せられている。
50歳となったスーパーレジェンドのスタイリッシュな姿がファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】50歳ベッカムのスタイリッシュな６カット