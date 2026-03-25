　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円高の5万3650円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては99.62円安。出来高は4583枚となっている。

　TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53650　　　　　+170　　　　4583
日経225mini 　　　　　　 53650　　　　　+170　　　 63129
TOPIX先物 　　　　　　　3632.5　　　　　 +12　　　　4949
JPX日経400先物　　　　　 32925　　　　　 +30　　　　 446
グロース指数先物　　　　　 721　　　　　　+4　　　　 308
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース