日経225先物：25日19時＝170円高、5万3650円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円高の5万3650円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては99.62円安。出来高は4583枚となっている。
TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53650 +170 4583
日経225mini 53650 +170 63129
TOPIX先物 3632.5 +12 4949
JPX日経400先物 32925 +30 446
グロース指数先物 721 +4 308
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53650 +170 4583
日経225mini 53650 +170 63129
TOPIX先物 3632.5 +12 4949
JPX日経400先物 32925 +30 446
グロース指数先物 721 +4 308
東証REIT指数先物 売買不成立
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