25日は天気が下り坂で、この時間も雨の降っているところがあります。日中は風も弱く穏やかな天気になりました。



そんななか、上越市の高田城址公園では恒例の観桜会の準備が進められています。そして、最新の開花・満開予想が出ました。



◆開花・満開予想

「新潟市中央区」と「高田城址公園」ともに開花は3月31日(火)、満開は4月4日(土)の予想です。来週末にはお花見ができるかもしれません。天気予報を確認しつつ、お花見のチャンスを逃さないようにしてください。



さて、この時間は弱い雨の降っているところがありますが、26日(木)もサクラの開花を促す雨『催花雨(さいかう)』が降りそうです。



◆26日(木)午前9時の予想天気図

県内付近は二つの高気圧の間の気圧の谷となって、湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、大気の状態がやや不安定になり、各地で雨の降る時間がありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

25日(水)夜遅くには広い範囲で雨となるでしょう。今夜間も雨の降りやすい状態は続いて、26日(木)朝は全県的に雨が降るでしょう。そして、日中も不安定な空模様は続く見通しで、夜にかけて所々で雨となりそうです。



一日を通してあまり強い降り方にはならない見込みですが、傘を持ってお出かけください。