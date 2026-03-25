この春、小学校に入学する新一年生に交通安全への願いを込めた『黄色いワッペン』が贈られました。



今年で62回目を迎えた『黄色いワッペン』の贈呈式。銀行や保険会社あわせて4社から新潟市内の約5200人の新一年生に贈られます。ワッペンは、黄色い帽子とともに小学1年生の目印となり、交通事故の防止につなげます。



■新1年生

「Q.(小学校なにが楽しみ？)体育です。走ったりすることです。」



■新1年生

「たくさん友達を作るのが楽しみです。100人くらい。」



■新1年生

「(Q.横断歩道はどう渡る？)手を上げて渡る。」



新潟市では今年度、小学1年生が巻き込まれる交通事故が8件発生していて、3件は横断時の飛び出しが原因だということです。