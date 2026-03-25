この記事をまとめると ■ソニー・ホンダモビリティがAFEELAの2車種の開発・販売中止を発表した ■ホンダの電動化戦略見直しが前提条件を大きく揺るがした ■EV市場の厳しさと事業再構築の必要性が浮き彫りとなった

期待の次世代EVがまさかの頓挫

ソニーグループと本田技研工業の合弁会社であるソニー・ホンダモビリティ（SHM）は3月25日、第1弾モデル「AFEELA 1」および第2弾モデルの開発と発売中止を発表した。ホンダが3月12日に発表した四輪電動化戦略の見直しに伴い、ホンダからの技術やアセット提供など、SHMの事業展開における重要な前提条件に大きな変化があったためだ。ソニー、ホンダ、SHMの3社で事業方針を見直し、今後の方向性については協議・検討を行った上で、早期に公表するとしている。

SHMは2022年9月に設立され、ソニーとホンダの両社の技術や知見、開発力を融合し、高付加価値モビリティの開発・販売およびモビリティ向けサービスの提供を目指して取り組みを進めてきた。2023年1月のCES 2023でブランド「AFEELA」を発表し、2025年1月のCES 2025では第1弾モデル「AFEELA 1」を正式発表。同日より米国カリフォルニア州で予約受付を開始していた。

AFEELA 1は、ソニーのエンタテインメント技術とホンダの車両製造技術を融合したEVとして、その販売が目前となっていた。米国での価格は、ベースモデルの「AFEELA 1 Origin」が8万9900ドル（邦貨換算約1400万円）、上位モデルの「AFEELA 1 Signature」が10万2900ドル（約1600万円）となっていた。予約金は200ドルで全額払い戻し可能とされており、2026年中旬から納車が開始される予定であった。日本市場においても、2027年前半に発売開始とされ、詳細は改めて発表するとされていた。

しかし、ホンダが3月12日に発表した四輪電動化戦略の見直しが、SHMの事業計画に大きな影響を与えることになった。ホンダは米国で生産予定だったEV3車種「Honda 0 SUV」「Honda 0 Saloon」「Acura RSX」の開発・発売中止を決定。その背景には、米国でのEV需要の鈍化、中国・アジア市場での新興EVメーカーとの競争激化、米国の関税政策変更による内燃機関車・ハイブリッド車の収益悪化といった要因がある。

ホンダは、この電動化戦略の見直しに伴い、2026年3月期連結業績において8200億〜1兆1200億円の営業費用を計上する見込みで、来期以降も含めた損失の最大試算額は2兆5000億円に達する。こうした状況を受け、ホンダは今後、EVへのリソース配分を見直し、ハイブリッド車の開発・販売に注力していく方針としていた。

今後は3社で事業の方向性を再検討

ソニー・ホンダモビリティ（SHM）は、ホンダからの技術やアセットの活用を前提に事業を進めてきた。具体的には、車両プラットフォーム、生産設備、車両製造技術などがホンダから提供される見込みであったが、ホンダのEV戦略見直しにより、これらの前提条件が大きく変化したことで、AFEELA 1の開発継続が困難になったと判断したものと考えられる。

AFEELA 1は、米国オハイオ州の工場で生産される予定で、すでに先行量産車も完成していた。この工場はホンダの施設であり、ホンダのEV戦略見直しが生産計画にも影響を与えた可能性が高い。

SHMは今後、EVを取り巻く最新の市場環境を踏まえ、合弁会社設立の主旨に立ち返り、中長期的なSHMのあり方、モビリティの進化への貢献の可能性、事業の方向性について3社で協議・検討を行うとしている。選択肢としては、事業の縮小・再構築、パートナーシップの見直し、あるいは事業の継続断念などが考えられるが、現時点では具体的な方向性は明らかにされていない。

ソニーとホンダという日本を代表する2社の合弁事業として注目を集めてきたSHMだが、わずか2年半での事業方針見直しは、現在のEV市場の厳しさを象徴する出来事といえるだろう。

一方で、ソニーのエンタテインメント技術とホンダの車両製造技術を融合するというコンセプト自体は、モビリティの未来を示す魅力的なビジョンではあった。今後の協議・検討において、このコンセプトそのものが立ち消えてしまうのか、あるいは別のアプローチを模索するのか、3社の判断が注目される。