「解体出直し」進んだか？

1年前の今日、熊本市電（路面電車）停車していた車両に別の車両が追突し、15人が重軽傷を負いました。

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これを受けて、熊本市の大西一史市長が今日、1年前に追突した車両に乗り込み、安全確保の取り組み・状況を確認しました。

熊本市 大西一史 市長「ここは、特に危ない交差点だから注意するポイントがいっぱい」

去年3月25日、熊本市中央区の「熊本城・市役所前電停」で停車していた車両に、後ろから来た車両が追突して、乗員と乗客合わせて15人が けがをしました。

熊本市交通局によりますと、追突した車両はブレーキを操作したものの、十分に速度が落ちなかったということです。

事故当時、大西市長は…

熊本市 大西一史 市長「市電に対する市民や利用者の信頼は失墜した。交通局が解体的出直しをしなければ熊本市電は立ち直らない」

厳しい言葉で対策を誓ってから1年、大西市長が市電の中で確認したのが「速度計」です。

事故から1年 車両の変化

1年前に事故を起こした車両も含め、市電45台のうち22台に速度計が付いていませんでしたが、今はその大半に設置され、3月中には全ての車両への設置が完了するということです。

大西市長「スピードメーターがあった方が目安としてはわかりやすい？」

運転士「速度感覚と進入する際の自分自身の感覚と確認できる」

また、市電では前の車両との距離が100ｍに迫った場合、時速15キロ以下に落とすことを定めていますが、1年前に追突した車両はスピードオーバーしていました。

再発防止策として進めたのが…

記者「去年8月までに、全ての電停の約100メートルの地点に記されるようになったのが、あの白い三角の印です」

先の電停に車両がいる場合、車間距離が明確にわかるよう設置しました。

市長が言う「解体的見直し」は、まだ道半ばとしながらも、対策は徐々に進んでいるとしています。

熊本市 大西一史 市長「安全に対する取り組みは以前にも増して、確実に行われるようになったと感じた」

事故から1年、国の運輸安全委員会による事故原因の調査は続いています。