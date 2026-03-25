タレントのMEGUMI（44）が25日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、相談相手について明かす場面があった。

番組ではアパレルブランドの新CM撮影の現場に密着。近年、プロデューサーとしても活躍するなど多忙を極めるが、幸せを感じる瞬間について聞かれると「朝ごはんを丁寧に作るのが凄い幸せ」と告白。「2分で作れる」アボカドトーストの作り方を紹介した。

相談事があった場合は「基本、仕事のことはマネジャーさんに、どう思う？って話をして決着」するという。タレントで相談する相手はいる？との質問には「誰かいるのかな…」と考えた後、「永野さんと仲いいんですけど」とお笑いタレント・永野の名前を挙げた。

永野とは、自身が企画・プロデュースを担当したNetflixの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」で共演している。

「相談しようと思ったら先に酔っ払ったりするから。先に飲まれるんですよね、あの方。相談したいんですけどね。毎回先に酔ってタクシーを呼ばなきゃいけないので。私は好きで相談したいんですけど、ダメですね」と笑っていた。