ソニーグループとホンダの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」は２５日、電気自動車（ＥＶ）の開発と発売を中止すると発表した。

２０２６年中に予定していた第１弾のセダン「アフィーラ１」の米国での納車を中止する。ホンダのＥＶ戦略の見直しを受けた対応で、今後の方向性はソニー、ホンダと３社で協議・検討する。

試作車を今年１月に米国で公開した第２弾のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の開発も中止する。理由についてソニー・ホンダは、「ホンダからの提供を想定していた技術やアセット（資産）の活用など、事業展開にかかる重要な前提条件に大きな変化があったため」としている。

アフィーラ１はすでに米国で先行受注を開始し、販売価格は８万９９００ドル（約１４００万円）からを予定していた。日本市場には２７年前半に投入する計画だった。

ソニー・ホンダは２２年に設立。異業種による連携を生かし、対話型ＡＩ（人工知能）やソニーの高い音響技術などの最先端技術を搭載したＥＶを米国や日本などで発売する予定だった。

ホンダは今月１２日、トランプ米大統領による政策変更などで米国でＥＶ需要が減速していることを踏まえ、アフィーラ１と共通の部品を使用しているＥＶ「０（ゼロ）シリーズ」などの開発中止を発表した。今回の中止の影響も含め、２７年３月期連結決算（国際会計基準）までに部品会社への補償費用などとして最大２・５兆円の損失計上を見込んでいる。

ソニーは、「２６年３月期と２７年３月期の連結業績及び財政状態に一定の影響を与えうるもので、内容については精査中」とコメントした。