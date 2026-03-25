経済誌フォーブスが大リーガーの総収入ランキングを発表

大リーグの開幕を目前に控え、米経済誌「フォーブス」は選手たちの今季予測される総収入ランキングを発表した。年俸とスポンサー収入を合計すると、1位は大谷翔平投手（ドジャース）の約202億円。「これは野球選手として記録的な額」と驚きをもって紹介している。

「2026年 MLBで最も稼ぐ選手たち」として紹介されたランキングは「ロサンゼルス・ドジャースの二刀流スター、ショウヘイ・オオタニは、2026年に税金や代理人手数料を差し引く前で推定1億2700万ドル（約202億円）を手にする見込みで、これは野球選手としては記録的な額となる」という紹介から始まる。

その内容はきわめて特殊で、後払い分を除き大谷が今季受ける野球での収入は200万ドル（約3億円）にすぎない。記事も「その収入の大半、推定1億2500万ドル（約199億円）は、スポンサー契約、ライセンス収入、記念品関連、その他のビジネス事業から生じており、アメリカとオオタニの母国日本におけるおよそ20社以上のスポンサーが、彼と関係を持つために高額な対価を支払っている」と紹介している。

同誌が1990年にアスリートの収入を紹介し始めて以来、フィールド外からの収入で今回の大谷を上回ったのは、総合格闘家のコナー・マクレガーだけだという。「2021年5月までの12か月間に推定1億5800万ドル（約251億円）を稼ぎ、そのほとんどは自身のアイリッシュウイスキーブランドの売却によるものだった」と伝えた。

大谷の野球選手としての特徴を「前例のない偉業さえも日常のようにやってのけた」と紹介し、一例として昨秋のブルワーズとのリーグ優勝決定戦で、投手として6回無失点、打者として3本塁打という前代未聞の活躍を挙げ「企業からのオファーは今も引きも切らず、最近では日本企業キリンの免疫ケアサプリメントを宣伝するパートナー契約も新たに加わり、スポンサーの長いリストをさらに伸ばした」と報じた。

その結果「大谷の推定収入1億2700万ドルは、今年のフォーブスランキングで2位と3位に入るコディ・ベリンジャーとカイル・タッカーの合計（1億1250万ドル＝約179億円）を上回る見込みとなっている」と、まさに桁違いの金額が生まれているという。

○フォーブスによる大リーガーの総収入ランキング

1位：大谷翔平 1億2700万ドル（約202億円）

2位：コディ・ベリンジャー 5650万ドル（約89億8000万円）

3位：カイル・タッカー 5600万ドル（約89億2000万円）

4位：フアン・ソト 5190万ドル（約82億5000万円）

5位：アーロン・ジャッジ 4610万ドル（約73億3000万円）

6位：ボー・ビシェット 4240万ドル（約67億4000万円）

7位：ザック・ウィーラー 4220万ドル（約67億800万円）

8位：マイク・トラウト 3900万ドル（約62億円）

9位：ジェイコブ・デグロム 3830万ドル（約60億9000万円）

10位：ゲリット・コール 3750万ドル（約59億6000万円）



（THE ANSWER編集部）