乃木坂46川崎桜「パリでスケートを」夢叶える直前のリアルな表情 先行カット第16弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/25】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第16弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿
本作で川粼は、自らデザインに携わったスケート衣装に身を包み、念願だった「パリでスケートを滑る」という夢を実現。今回公開されたのは、リンクに上がる直前のルーティンをこなす姿を捉えた一枚だ。憧れの舞台を前に、期待と緊張が入り混じった彼女のリアルな表情が映し出されている。
フランスのニースとパリで撮影された本作は、あえて「撮影時系列順」に写真を構成。旅が進むにつれて心が解け、自分自身を解放していく過程が自然に伝わる一冊となっている。これまでに見せたことのない、彼女の新たな一面が凝縮された作品となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜「パリでスケートを」夢叶える直前の表情
本作で川粼は、自らデザインに携わったスケート衣装に身を包み、念願だった「パリでスケートを滑る」という夢を実現。今回公開されたのは、リンクに上がる直前のルーティンをこなす姿を捉えた一枚だ。憧れの舞台を前に、期待と緊張が入り混じった彼女のリアルな表情が映し出されている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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