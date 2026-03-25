606万回以上視聴され7.6万件の「いいね」を獲得しているのは、あわや脱走！という緊迫感のある瞬間。投稿には「予想外すぎて飛び上がるところだった」「下見てたので、びっくりしました！！！」と、ドキッとしてしまった視聴者からのコメントが集まっています。

【動画：ドアに『猫がいます、ご注意ください』と書かれたステッカー…開けると？→想像を超える光景】

ちょっと外に出ただけなのに

Instagramアカウント「ロボタの猫部屋」に投稿されたのは、飼い主さんが郵便を取りに行き戻ってきたときの出来事。飼い主さん宅のドアには『猫がいます』『ドアの内側で飛び出す準備万端』『ご注意ください』と書かれたステッカーを貼っているのだそうです。

実は、飼い主さんのおうちにいる猫ちゃんのなかには『飛び出す気満々』の子がいるのだとか。猫ちゃんが脱走してしまうのは阻止しなければならないため、飼い主さんは少しずつドアを開けたそうです。

意外なところから登場

猫ちゃんが飛び出さないように、そーっとドアを開けると…？

飼い主さんの視界に、上からひょろりと“ヒゲ”が登場したそう！次の瞬間、茶トラ猫の「ムタくん」のお顔が目の前に下りてきたといいます。

意外な方向からの登場に、飼い主さんは「あちゃー」と思ったとのこと。玄関の棚には観葉植物を置いていたそうですが、水換えのために移動させた隙にムタくんが乗ってしまったようです。いったんドアを閉め、仕切り直したそう。

準備万端なムタくん

もう一度ドアを開けると、予想どおり外に出る準備のムタくんが身を乗り出し、手まで伸ばしてきたそうです。本当に外に飛び出しかねないため、飼い主さんはやむなくドアを閉め……ようとしたところ、ムタくんの手に阻まれてしまったといいます。

このまま1対1で攻防を続けるのは危険と判断した飼い主さんは、家族を呼んで対応してもらったとのこと。ムタくんが飛び出さずに済んで本当によかったです！出る気満々なムタくんには対策が必要と考え、現在は脱走防止のパーテションをしており、玄関まで出てくることはないそうです。

緊迫感のある投稿には、視聴者から「玄関を2重扉にしました」「玄関用網戸があると安心なんですかね？」などのコメントも。現在は脱走防止のパーテーションを用意しているため、玄関まで出てくることはないそうです。安心ですね！

Instagramアカウント「ロボタの猫部屋」には、ムタくんのほか、白猫のととろちゃんやグレー猫のぼーちゃんの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ロボタの猫部屋」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。