『度肝抜かれた』エピソード聞かせて←「普段おとなしい男性がカラオケでマイク握ると豹変」
ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「あれは度肝を抜かれたわ〜」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。
この日は、普段出演しているネオ昭和アーティストの阪田マリンが都合により欠席していたため、芥川賞作家の松永K三蔵が代演を務めた。
リスナーからは、あるSNSのコミュニティで集いがあった際のエピソードが寄せられた。
「歌い終わると静かに座り、メガネをかけて普段の様子に戻った」という目撃談に、パーソナリティーの2人は大いに笑っていた。
サマンサが「最近はカラオケに行っているか」と尋ねると、「最近、カラオケに行っても1曲もたない」と松永。「1時間とかじゃなくて1曲もたない？」と聞き返されると、「途中で疲れて、満足してしまう」と照れながら話していた。
ほかに紹介したのは、「仲良しの友人が知り合いを連れてきた」という書き出しからはじまるメール。
初対面だったその知人から突然「肩こらない？」と聞かれたため、整体師なのかと思いつつ「うん、まあ」と返答。すると、「おばあさんが見える」とひと言。度肝を抜かれたあまり、寒気までしてきたという。その後、インフルエンザにかかったため、その寒気だったのか霊の寒気なのかいまだわからないようだ。
このメールを受けて「いきなりそんなことを言われたら、なにかの商売かなと思っちゃいますよね」とコメントしたのは、松永。「松永さんの後ろに、芥川賞が見えます」というサマンサの言葉には、「賞は見えないでしょ。芥川龍之介ですか？」と笑っていた。
「電車に乗った際、着物を着た2人の力士を見た」というリスナー。「2人掛けの座席なのに1人が座っただけでいっぱいいっぱいになっている様子を見て、思わず度肝を抜かれた」とのこと。
これに対して松永は、「街中で（力士を）見たことがありますが、本当に大きかったですね。確かにあの大きさは度肝を抜かれます」とリアクション。サマンサからの「どれくらい大きかったですか？」という質問に「自動販売機くらいのボリューム感」と返答すると、スタジオ内は笑いで包まれた。
（文＝バンク北川 / 放送作家）
※ラジオ関西『Clip木曜日』2026年3月19日放送回より