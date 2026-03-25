レーシングドライバーのルイス・ハミルトンとリアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンが、東京でデートを楽しんでいるようだ。27日開幕の日本グランプリを控えるF1ドライバーのハミルトンが、キムと元夫でラッパーのカニエ・ウェストとの間の3人の子供、そしてキムの妹クロエ、その2人の子供と東京を楽しんでいる姿が目撃されている。



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今年のはじめから熱愛が報じられている2人。キムはハミルトンに「すっかり夢中」だと関係者はピープル誌に話す。「キムの家族も彼をとても気に入っていて、キムはすっかり夢中です」「互いに仕事で忙しいですが、できるだけ会うようにしています」



キムは元夫との泥沼破局後、俳優のピート・デヴィッドソンやNFL選手らと交際。かつてルイスもポップスターのニコール・シャージンガーと破局と復縁を繰り返す交際をしていた。当初は「カジュアルな交際」と言われていた恋多き2人だが、今の関係はそれ以上のものがあるとして、「キムの興味を惹くのはかなり大変ですが、彼女は間違いなく惹かれていますね」と続けた。



一方で、ハミルトンも先日行われたアカデミー賞のアフターパーティーからのキムの投稿に目がハートになった絵文字を3つ並べてコメント。ラブラブな様子を見せていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）