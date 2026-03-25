乳がん手術を公表した演歌歌手の石原詢子が25日、自身のインスタグラムを更新。最初の抗がん剤治療から1カ月が経過し、外出したことを報告した。



【写真】苦しくても下を向かない真っ直ぐな目 病と闘う気丈な姿

石原は「昨日は気分も良かったし、お天気も良かったので１ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた。」と記し、「最初の抗がん剤治療をして１ヶ月！ いつも登る坂道 歩き慣れてる坂道が、途中 動悸して立ち止まってしまうくらいキツかった」と体力の低下を打ち明ける。



2月6日に所属事務所が昨年末に乳がんと診断されたことを明かし、早期発見で初期段階ながら担当医と相談のうえ、手術を済ませたことを発表。翌7日には「昨年の人間ドックを受けた際に『乳がん』が見つかり、手術を行いました」と石原自身が報告している。



添えた「#いつもの坂がしんどい」のハッシュタグにも実感がこもる。それでも「たった１ヶ月なのにこんなに体力が落ちちゃうなんて・・。 でも、、俄然やる気が出てきた!! こう言う性分なのだー！ 体力が落ちたのなら、つければよいのだ！」と前向きに言葉を紡いだ。



さらに「抗がん剤を打ったら1週間は寝込むから、2週間目に入る頃から体力作りもしよう!!」と力強く宣言。「お花たちや青い空を見てたら元気が出てきます！ 昨日の空は青かった！ 今日のお天気はイマイチだけど、雨降る前に少し歩いてきます。 皆様もお健やかで穏やかな一日を。」と、最後はファンへのメッセージで結んだ。



フォロワーからは「元気そうな顔を見て安堵しました」「焦らずに落ち着いて」「元気いっぱいで歌う姿を楽しみにしています」といったコメントが寄せられ、同じようにがんを患っているファンから「絶対大丈夫だから頑張って！」「お互いに頑張りましょう」との声も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）