日本テレビ系「ZIP!」の初代レギュラーで女優の曽田茉莉江(33)が25日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つファッションを公開した。



【写真】白く華やかな装いに「ずっーと観てられる」の声

アパレルブランドの合同イベントを訪れたことを伝え、「いつも愛用しているブランドなので新作も沢山みれて嬉しかったです」と楽しんだ様子。オフショルダー&超ミニ丈の白いドレス姿で花束を持ってポーズを取る動画や写真を複数枚投稿し、スラリとした手足も美しい抜群のスタイルを披露している。



趣味が「美容研究」ということもあり、美肌の笑顔もキュート。ファンからは「ずっーと観てられる」「着こなせちゃう曽田ちゃんが素晴らしい」「まりえ人形さんや～～～」「抜群スタイル!っよ!日本の三大美人!」「足綺麗過ぎる」「めちゃくちゃ可愛すぎ いい女ですなぁ」「衣装も映えるね～」「女神様っているんだね」などと絶賛の声が相次いでいる。



愛知県出身の曽田は2004年、「全日本国民的美少女コンテスト」本選大会に出場。同年、アイドルグループ「美少女クラブ31」に加入。その後もドラマやCMなどで活躍し、2011年4月の日本テレビ系「ZIP!」開始当初から6年間レギュラーを務めた。



（よろず～ニュース編集部）