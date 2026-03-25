去年開かれた学校給食の献立を競う「甲子園」で南佐久郡南相木村の小学校の給食が県内で唯一決勝に進出し優秀賞を受賞しました。



地域食材たっぷりの献立で、25日は学校に招かれた地域の人たちが食べました。



南相木村の南相木小学校に招かれたのは日頃、給食に食材を提供する地元の生産者や児童の保護者などです。



「おいしい。おいしい」



提供されたのは佐久穂町で養殖された信州サーモンときのこのホイル焼きや、村で採れた野菜と寒天の和え物など地域食材たっぷりの給食です。





子どもの健康や食文化の発展を目的に毎年開かれている「全国給食甲子園」。南相木小は去年、応募総数1019件の中から予選を勝ち抜き、12チームによる決勝大会に出場しました。決勝では、南相木小の栄養教諭と調理員が実際に調理したものが審査され優秀賞に輝きました。25日は一部、食材を変えて提供されました。南相木小では試食会だけでなく年に一度、生産者を招いた交流給食も行っていてこうしたふるさとを大事に思う点なども大会で評価されたということです。地元野菜の生産者「（交流給食で）1年生から6年生が感想を言ってくれるんですが、感想を聞いて感激している」担当の栄養教諭は…飯島茉未 栄養教諭「自校給食で、さらにここは食数が少ないので、一つ一つに手がかけられるので、その辺の良さを生かしてこれからも作っていきたい」