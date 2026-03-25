慶應卒美人フリーアナ32歳、美スタイルあらわプールサイドショットに「素敵」「綺麗」の声
フリーアナウンサーの今井友理恵が23日、自身のInstagramを更新。プールサイドでスタイル抜群の水着姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】32歳美人アナ、プールサイドでの水着姿全身カットも（6枚）
今井は岩手県盛岡市出身、1993年11月24日出身の32歳。慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、2016年に石川テレビに入社。2021年3月をもって石川テレビを退社して以降は、PR企業に勤務し、兼任でフリーアナウンサーの活動もしている。現在はラジオ番組『YOKOHAMA My Choice!』（FMヨコハマ）、『ダイバーシティニュース』（LuckyFM茨城放送）を担当している。
そんな今井はこの日、.「春を通り越して夏が待ちきれず」「ウェスティン横浜のプール」「新しいしサウナ付きでとてもよかった」と、プールサイドでの水着姿を公開。水着はダークグレーのワンピーススタイルで、ワンショルダーのほか、スレンダーな腹筋が見える変わったスタイルのものだ。今井は「食べて泳いでカバナで爆睡」とすっかり満喫したようだ。
コメント欄には「とても素敵ですね」「最高の空間に、ナイスボディ」「今日も綺麗ですね！水着姿も素敵です！！」「友理恵さん今日も素敵だなぁ〜」といった反響が寄せられている。
引用：「今井友理恵」Instagram（@imai_yurie）
【写真】32歳美人アナ、プールサイドでの水着姿全身カットも（6枚）
今井は岩手県盛岡市出身、1993年11月24日出身の32歳。慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、2016年に石川テレビに入社。2021年3月をもって石川テレビを退社して以降は、PR企業に勤務し、兼任でフリーアナウンサーの活動もしている。現在はラジオ番組『YOKOHAMA My Choice!』（FMヨコハマ）、『ダイバーシティニュース』（LuckyFM茨城放送）を担当している。
コメント欄には「とても素敵ですね」「最高の空間に、ナイスボディ」「今日も綺麗ですね！水着姿も素敵です！！」「友理恵さん今日も素敵だなぁ〜」といった反響が寄せられている。
引用：「今井友理恵」Instagram（@imai_yurie）