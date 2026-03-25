04 Limited SazabysがJUDY AND MARY「motto」をカバー ライブ映像作品発売を記念し公開
ロックバンド・04 Limited Sazabysが、昨年開催したライブ『YON EXPO'25』のDVD＆Blu-rayをリリースした。
【動画】04 Limited SazabysによるJUDY AND MARY「motto」カバー映像
『YON EXPO』は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブ。同公演は昨年11月8日、9日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された。4年ぶり4回目の開催となり、今回は“YON RACING”に所属するレーサーに扮（ふん）したメンバーが登場した。
DVD＆Blu-rayは、バンドの真骨頂である熱いライブはもちろん、YON EXPOならではの茶番演出も含めたエンタメライブとしても見どころ満載。ライブの裏側に追ったドキュメント映像も特別収録するほか、ライブ＆オフショット写真を収めたフォトブックも付属。映像は約273分＋特典フォトブック84ページの大ボリュームとなる。
また、同映像より、Day2に演奏されたJUDY AND MARY「motto」のカバーの映像が公開された。メロディックパンクバンドとして人気を博す04 Limited Sazabysが、どのようなアプローチでカバーしているのか、音楽ファンは注目だ。
【動画】04 Limited SazabysによるJUDY AND MARY「motto」カバー映像
『YON EXPO』は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブ。同公演は昨年11月8日、9日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された。4年ぶり4回目の開催となり、今回は“YON RACING”に所属するレーサーに扮（ふん）したメンバーが登場した。
また、同映像より、Day2に演奏されたJUDY AND MARY「motto」のカバーの映像が公開された。メロディックパンクバンドとして人気を博す04 Limited Sazabysが、どのようなアプローチでカバーしているのか、音楽ファンは注目だ。