【AMDアワード】機動戦士Gundam GQuuuuuuX、優秀賞に 杉谷勇樹Pが号泣「幸せな思いをさせてもらいました」

【AMDアワード】機動戦士Gundam GQuuuuuuX、優秀賞に 杉谷勇樹Pが号泣「幸せな思いをさせてもらいました」