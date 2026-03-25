元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。

阪神の期待の若手選手について言及した。

阪神の今季を占うインタビュー企画。下柳剛氏から「面白そうだなという選手はいますか？」と聞かれると、落合氏は「使い続ければ面白いのは前川」と明かし、下柳氏が「（俺が）ずっと推しているやろ。よかった一緒で」とカメラ目線で喜んだ。

前川右京外野手は今季で5年目。智弁学園からドラフト4位で入団した期待の長距離砲だ。落合氏は「打ち方は自分でつくるものだけど、もうちょっと勉強すればレフトのポジションは獲れるんじゃない」と言及。そのうえで「昔のバッターの映像を見た方がいい。今の選手の映像じゃなくて」と助言した。

続けて「今の子はなんで、ああいう打ち方をするのか。理にかなってない」と話し、アッパースイング気味に振る流行を否定。

「水を下から上に持ち上げるようなもんだよ。無理がある。上から下に水は簡単に流れるけども」と振り下ろすスイングを推奨し、「今の選手は誰も見習っちゃいけない」と笑っていた。