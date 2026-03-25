看板犬として活躍する愛犬たちの様子を何気なく覗いた結果…。『そこは座るところじゃない』思わずそうツッコむしかないまさかの行動が話題になっているのです。

『大好き』が溢れた故のお茶目な行動は記事執筆時点で4.9万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなったのでした。

【写真：『座るところではないですよ』看板犬の様子を覗いた結果→見習い犬の『まさかの行動』】

『座るところではないですよ』看板犬の様子を覗いた結果

Xアカウント『@wakyoan』に投稿されたのは、看板犬として活躍するラブラドールレトリバー「ソアラ」ちゃんとパグ「ぱんだ」ちゃんのお姿。

この日も元気に出勤されていたという看板犬トリオ。何気なく、看板犬たちが寛いでいるいつもの場所を覗いてみると…そこには、思わずツッコまずにはいられない光景が広がっていたのだといいます。

見習い犬の『まさかの行動』にツッコミ殺到

お気に入りのベッドの上で気持ちよさそうに寛いでいたというソアラちゃん。そこに近づいてきたぱんだちゃんがソアラちゃんのお顔の上におしりを着地させようとする瞬間を激写することになった模様。

『どうされましたか？』なんていうかのような、悪気のないキョトン顔を浮かべながら撮影する飼い主さんを見つめていたというぱんだちゃん。

対してソアラちゃんも、思いっきりお顔の上に座られているのに…一切動じることなく、ぱんだちゃんの行動を寛容に受け入れていたのだそう。

『そこは座るところではないですよｗ』飼い主さんも思わずそうツッコんでしまったその微笑ましい光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「あったいかもしれないけど…」「可愛すぎます」「顔ｗかわいすぎ」などのコメントが寄せられています。

蕎麦屋さんで活躍する看板犬トリオ

『手打そば処和蕎庵』で活躍するのは、店長「ソアラ」ちゃんと副店長「ヒンナ」ちゃん、そして見習いの「ぱんだ」ちゃんの仲良しトリオ。

見習いで末っ子のぱんだちゃんは、とにかくソアラ店長のことが大好きでいつでもどこでもぴったりと引っ付こうとするのだそう。そんなぱんだちゃんのすべてを寛容に受け入れるソアラちゃんとのやり取りはあまりにも愛くるしいもの。

看板犬として活躍する仲良しトリオの無邪気で愛情に溢れる日常は、日々お店に来店するお客さんやXユーザーに癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@wakyoan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。