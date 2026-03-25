先生に甘えるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で123万2000回再生を突破し、「先生が大好きなんだね」「会話成立してるw」「中に人が入ってるよね？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：動物病院の先生のことが大好きな犬→治療が始まると…ワガママが爆発してしまう光景】

動物病院でマッサージを受ける犬

Instagramアカウント「cocoinu」の投稿主さんは、白柴の『ココ』ちゃんと暮らしています。今回は、ココちゃんが病院に行ったときの様子を紹介したそうです。病院とは、犬のための鍼灸治療院。ココちゃんがマッサージを受ける「かかりつけ」の病院だといいます。

実は、ココちゃんは病院の先生が大好き！治療が始まる前から、「ミャーオ」と猫のような声を出して甘えるといいます。ときには、先生に抱きしめてもらおうと体をぴったりくっつけることも…♡先生への信頼と愛を体全体で伝えるそうです。

信頼しすぎてワガママになっちゃう！？

しかし、治療が始まると…。先生に全幅の信頼を寄せるココちゃんは、まるで子どものように駄々をこね始めるのだそう。マッサージされたところに少しでも痛みがあると、「ミャウ！」と怒りモードに。おまけに、思わず笑ってしまった先生を見て、「笑わないで！」と一喝するといいます。

それでも、先生のマッサージが大好きなココちゃん。「痛くなくなったでしょ？」と諭されると、納得したように「ミャウ」と呟くのだとか。完全に会話が成立している光景に、思わず感嘆してしまいます…！

最後は先生にぎゅっと体を寄せて、感謝の気持ちをアピール。とっても感情表現豊かなココちゃんなのでした♡

この投稿には、「めちゃめちゃ甘えん坊さん」「一生懸命訴えててかわいい」「幸せって顔してる」など、多くのコメントが寄せられています。

体幹を鍛えるリハビリがルーティン

ココちゃんは、先天性形成不全や靭帯断裂などのハンデを負っているといいます。そのため、自宅でもリハビリを取り入れているそう。バランスボールに乗って、体幹や足腰を鍛えるというものです。

楽しみながらリハビリできるよう、バランスボールに乗っている間はオヤツを与えているとか。そのため、ココちゃんにとってもワクワクするルーティンなのだといいます。

ハンデがあっても元気に過ごせるのは、動物病院でのマッサージや自宅でのリハビリを頑張っているからこそですね！

Instagramアカウント「cocoinu」には、ほかにもココちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「cocoinu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。