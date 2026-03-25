TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終話（第3期第12話）「仙台結界」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：『呪術廻戦』“修羅の道”を進むと決めた伏黒恵の人物像 そこに滲む諦念と覚悟を見つめる

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

最終話では、仙台に足を踏み入れた乙骨憂太は、三竦みの四つ巴の一角、ドルゥヴ・ラクダワラを堕とす。そしてその影響を受け、休眠中であった黒沐死が動き始める。一般人に襲い掛かる黒沐死と対峙する乙骨。そして、同じく四つ巴の一角である石流龍と烏鷺亨子はその様子を注視していた。過去の術師と特級呪霊を交えた苛烈極まる戦いの結末は。（文＝リアルサウンド編集部）