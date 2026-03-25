アメリカの「元・航空会社の王」の名機が

レゴ ジャパンの公式SNSアカウントが「航空史に名を刻むクラシック機」をあまりに緻密に「レゴブロック」で再現してしまった新商品を近日発売します。このあまりの緻密さに、SNSでは反響が寄せられています。

【動画】えっ…これがSNS騒然の「ブロックで再現されたリアルすぎる名機」驚愕の全貌です

レゴ ジャパンが発売するのは、かつてアメリカにあった世界有数の大手航空会社「パンナム（パンアメリカン航空）」のプロペラ旅客機「ダグラスDC-3」。価格は3万3980円で、2026年4月4日以降に発送開始となるとのことです。通常「レゴブロック」は子供向け玩具であることからデフォルメされたものが多いですが、今回発売されるものは航空機の模型と見紛うほどの再現度となっています。また公式サイトによると、コクピットや客室なども再現されている模様です。

この投稿を見たSNSユーザーは公式アカウントに対し、「すごすぎだろ…」「2026年にDC-3が製品化されるなんて誰が想像できただろう しかもPAN-AM!」「めっちゃほしい」「パンナム… 欲しい」といったコメントを寄せています。