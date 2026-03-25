３月２５日の北海道内は全道的に青空が広がり、札幌では１２．４℃と２０２６年で一番の暖かさとなりました。



枝先に咲く、淡いピンク色の花。



道南・松前町の松前公園では、フユザクラが日曜日に咲き始め、春の便りが届いていました。



フユザクラの見ごろは４月上旬ごろ、ソメイヨシノは４月下旬ごろだということです。



２５日の道内は全道的に気温が上がりました。



（向山記者）「札幌市の円山公園のサクラはまだつぼみがかたいですが、春の陽気でお散歩する人が多い」





札幌では最高気温が４月中旬並みの１２．４℃を観測し、２０２６年で一番の暖かさになりました。上着を持って歩く人や、アイスクリームを食べる人の姿もー（東京から来た人）「北海道だから着込んできたけど思ったより暖かくて」（東京から来た人）「ぽかぽかしながら、眠気もありながら」（旭川から来た人）「春を探しながら歩いていて写真を撮りながら」（向山記者）「春は見つかりました？」（旭川から来た人）「見つかりました。スズメなんですけど、中から出てきて巣づくりしているんだと思って。ここまできたら春になってほしいけど、絶対ちょっと（雪）降りますよね」札幌の２６日の予想最高気温は１０℃で、全道的にもこの先しばらく暖かい日が続く見込みです。