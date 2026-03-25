これからの気象情報です。

26日(木)は、一日を通してスッキリしない空模様になりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の広い範囲に融雪注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。



◆3月26日(木)の天気

・上越地方

日中いっぱいは断続的に雨が降るでしょう。

ただ、降り方はあまり強くならない見込みです。

最高気温は10～13℃の予想です。



・中越地方

夜にかけて、雨が降ったりやんだりの天気になるでしょう。

最高気温は13℃前後で、今日より3℃くらい低くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

一日を通して雨が降りやすく、傘が手放せないでしょう。

日中の気温は13～15℃の予想で、今日よりやや低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡の雨は午前が中心です。

下越では曇マークのところでも、夜にかけて傘が必要になりそうです。

日中の気温は、今日と同じくらいでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

夜にかけてシトシト雨が降り続くでしょう。

最高気温は13℃前後の予想で、今日より空気が冷たく感じられそうです。



◆風と波

26日(木)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆花粉情報

26日(木)は今日より花粉の飛散が抑えられる見込みですが、症状が出やすい方は対策をしたほうがよさそうです。



◆週間予報

27日(金)午前中は、雲が多く雨が降るところもあるでしょう。

28日(土)～30日(月)にかけては、晴れ間の出るところが多く季節先取りの暖かさになりそうです。



早いところでは、今夜から雨が降り出す見込みです。これからお帰りの方は空模様の変化に注意ください。