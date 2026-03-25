名古屋に痛手…新戦力のFWマルクス・ヴィニシウスが左脛骨内果骨折で戦線離脱

名古屋グランパスは25日、FWマルクス・ヴィニシウスの負傷について発表した。



クラブの発表によると、M・ヴィニシウスは今月21日（土）のトレーニング中に負傷し、MRIとCTによる検査の結果、左脛骨内果骨折と診断されたという。全治期間については現時点で明かされていない。



M・ヴィニシウスは1998年生まれの現在28歳。母国ブラジルのクラブを渡り歩いた後、2022年2月にFC今治へ加入し、約4年間に渡って中心選手として活躍した。2024年に明治安田J3リーグの得点王に輝き、昨年は明治安田J2リーグのベストイレブンに名を連ねると、1月に名古屋へ完全移籍加入。明治安田J1百年構想リーグではここまで7試合に出場し2アシストをマークしている。



名古屋は明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWESTでここまで勝ち点「13」を獲得し、5位につけている。